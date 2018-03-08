بنك القاهرة يخاطب المركزي الإماراتي لافتتاح مكتب تمثيلي جديد

سيد بدرقال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إن البنك حصل علي موافقة البنك المركزي المصري لافتتاح مكتب تمثيل جديد بالإمارات .وأوضح في تصريحات على هامش احتفالية بنك مصر إيران، الكريم رئيسه السابق إسماعيل حين، أنه جاري التفاوض مع البنك المركزي الإماراتى للحصول علي الرخصة.وأضاف أن افتتاح المكتب الجديد

سيد بدر



قال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إن البنك حصل علي موافقة البنك المركزي المصري لافتتاح مكتب تمثيل جديد بالإمارات .



وأوضح في تصريحات على هامش احتفالية بنك مصر إيران، الكريم رئيسه السابق إسماعيل حين، أنه جاري التفاوض مع البنك المركزي الإماراتى للحصول علي الرخصة.



وأضاف أن افتتاح المكتب الجديد يأتي بالتوازي مع قوة العلاقات المصرية الإماراتية وارتفاع الاستثمارات لنحو ٦.٥ مليار دولار.



ونوه إلى أن مكتب تمثيل البنك بالإمارات سيخدم منطقة الخليج بالكامل كما نستهدف من خلاله زيادة نسبة تحويلات المصريين بالخارج، مؤكدا أن البنك يستحوذ علي حصة سوقية من تحويلات المصريين تصل الي 10%.



وذكر أن البنك لديه خطة تقوم علي افتتاح مكاتب تمثيل بعدد من الدول وعلي رأسها كينا وتنزانيا ، بجانب دولتى روسيا والصين.