بنك القاهرة يحقق صافي أرباح تتخطى المليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2023

سجل صافى أرباح بنك القاهرة بنهاية الربع الأول من عام 2023 نمواً ملحوظاً بنحو 29%، حيث بلغ 1.036 مليار جنيه مقابل 804 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022، فيما سجلت الأرباح قبل الضرائب مبلغ 1.9 مليار جنيه، مقابل 1.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022، بمعدل نمو 31%، وتأتى تلك

صافي الدخل من العائد خلال الربع الأول

مدعومة بالنمو الذي حققه البنك بمختلف أنشطته المصرفية.

وأعلن البنك في

طارق فايد رئيس بنك القاهرة

، ارتفاع صافي الدخل من العائد ليسجل 3.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.8 مليار جنيه بنهاية مارس من عام 2022، بمعدل نمو 41%، كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 830 مليون جنيه مقابل 545 مليون جنيه بنهاية مارس من عام 2022، بمعدل نمو 52%، لتصل الإيرادات التشغيلية إلى 4.9 مليار جنيه مقارنة بنحو 3.5 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 38%.

وقال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إن الأداء القوي الذي حققه البنك خلال الربع الأول من العام الجارى هو انعكاس واضح لمواطن القوة التى يتمتع بها، مدعوماً بشبكة واسعة من الفروع التي تغطي مختلف أنحاء الجمهورية، وحرص البنك على طرح باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية المتكاملة، لا سيما المنتجات والخدمات الرقمية، وقدرة البنك على تلبية احتياجات عملائه لتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية لكافة العملاء.