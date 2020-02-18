بنك القاهرة يحقق أرباح تقارب 4 مليارات جنيه

حقق بنك القاهرة أرباح قبل خصم الضرائب 5.29 مليار جنيه بنهاية عام 2019 مقارنة 3.89 مليار جنيه بنهاية عام 2018.

كشفت نتائج أعمال بنك القاهرة عن العام المالي المنقضي، عن أرتفاع صافي الأرباح بعد الضرائب إلى مايقرب من 4 مليار جنيه مقارنة بنحو 2.5 مليار جنيه عن العام المالي السابق، محققًا 31% عائد على حقوق الملكية، و2.3% عائد على الأصول 2019 .

أصول بنك القاهرة تتخطى 183 مليار نهاية العام المنقضي

وأظهرت نتائج الأعمال ارتفاع إجمالي الأصول إلى 183.4 مليار جنيه بنسبة نمو 10% مقارنة بعام 2018، مدعوماً بارتفاع إجمالي محفظة القروض للعملاء والبنوك بقيمة 13.2 مليار جنيه لتصل إلي 79.2 مليار جنيه بنسبة نمو 20% مقارنة بنهاية العام المالي 2018.

ورفع بنك القاهرة محفظة قروض الشركات بنسبة 7.2% ، ومحفظة الشركات المتوسطة والصغيرة بنحو146%، ومحفظة التجزئة المصرفية ارتفعت بنحو18.5% ومحفظة القروض متناهية الصغر بنسبه56.0%.

وارتفعت ودائع البنك بواقع 20 مليار جنيه خلال العام المالي، لتصل إلى 151 مليارًا، بمعدل نمو 15% مقارنة بعام 2018 .

8.3 مليار جنيه صافي دخل من العائد نهاية 2019

كما ارتفع صافي دخل بنك القاهرة من العائد بنسبة 29% مقارنة بعام 2018، ليصل إلي 8.3 مليار جنيه بنهاية عام 2019، لتنعكس الزيادة في نسبة صافي الدخل من العائد(NIM) ، لتحقق 5.2% في المتوسط لعام 2019، مقارنة بـ 4.7% في عام 2018،

وفيما يخص صافي الدخل من الأتعاب والعمولات، زادت بنسبة 36% ليصل إلي 1.5 مليار جنيه.

ودفع تلك مؤشرات إلى تعزيز نسب الربحية، حيث بلغ متوسط معدل العائد على الاصول (ROAA) 2.3% مقارنة بـ 1.6% في عام 2018 ، وبلغ متوسط العائد على حقوق المساهمين(ROAE) 31%مقارنة بـ 22.4% في عام 2018.

رئيس بنك القاهرة : 2019 نقطة تحول جذرية على مستوى قطاعات النشاط

تعليقًا على مؤشرات البنك .. قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن عام 2019 يمثل نقطة تحول جذرية في مسيرة البنك على كافة مستويات العمل، معرباً عن اعتزازه بتلك النتائج التي حققها البنك خلال فترة وجيزة، والتي تعكس قوة المالي وانتشاره الجغرافي وتنوع محفظته الإئتمانية وتميز كوادره البشرية، والتي تعد أحد أهم ركائز نموه ونجاحه.

وتابع “فايد” : إن النتائج المالية المتميزة التي حققها بنك القاهرة هي انطلاقه لأداء غير تقليدي على مستوى جميع القطاعات مما يدفعنا دوماً نحو الاستمرار في تطبيق رؤى وسياسات التطوير التي ينتهجها البنك منذ تولي مجلس الإدارة الحالي مهام عمله، مشيداً بجهود العاملين ودورهم الفعال في تحقيق تلك النتائج القياسية.

في مجال الائتمان، قال رئيس بنك القاهرة إن حرص البنك على تعزيز وتنمية المحفظة في قطاعات مختلفة مثل تمويل الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التجزئة المصرفية حيث تجاوزت إجمالي نسبة القروض إلى الودائع 52% بنهاية ديسمبر 2019.

طارق فايد : 40 مليار جنيه محفظة الشركات الكبرى ببنك القاهرة

وتابع رئيس بنك القاهرة ” ارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى لتصل إلى نحو 40 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2019، من خلال تدبير العديد من العمليات التمويلية الكبرى على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة أبرزها قطاعات الأسمدة، المقاولات، البترول، التطوير العقاري، الصناعات الغذائية، الأدوية، البتروكيماويات، الكهرباء، مواد البناء، صناعة السكر، المطاحن، نشاط التأجير التمويلي، قطاع الحديد والصلب، وسائل النقل.

وفيما قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. قال فايد ” إن المحفظة حققت نمو 90 % ليصل إجمالي حجم المحفظة إلي نحو 13.7مليار جنيه عام 2019،

وأضاف إن محفظة التمويل متناهي الصغر بلغت نحو 7 مليار جنيه بنهاية عام 2019، كما بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 7 مليار جنيه بنهاية عام 2019.

وأشار إلى البنك وصل بمحفظة SMEs نسبة الـ 20% من اجمالي محفظة ائتمان البنك المقررة من البنك المركزي المصري.

26 مليار جنيه محفظة التجزئة المصرفية ببنك القاهرة

واستطرد رئيس بنك القاهرة ” وارتفعت محفظة التجزئة المصرفية بنحو4.0 مليار جنيه لتصل إلي 26 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2019 ،وقد حرصنا علي تقديم خدمات ومنتجات تجزئة مصرفية متنوعة بالأخص البطاقات بمختلف أنواعها سواء بطاقات ائتمان وخصم ومدفوعة مقدماً”.

وأشار إلى أن قاعدة عملاء تطبيق “القاهرة كاش” 305 الف عميل وبنسبة تفعيل 10% خلال عام 2019 وذلك لتوفير الوقت والجهد على العملاء فى الحصول على أموالهم من أى مكان دون الحاجة إلى زيارة فروع البنك.

وأصدر البنك خدمة الإنترنت البنكي لعملاء التجزئة المصرفية، كما يعتزم إطلاق الانترنت البنكي للشركات خلال العام الحالي، وسيتم إطلاق خدمة “الموبايل بانكينج ” قريباً للوصول بالخدمات لمختلف شرائح العملاء لتلبية احتياجاتهم ، إلى جانب وضع خطة تطوير مستمرة بإضافة خدمات جديدة بالإضافة الى خطة تطوير شاملة لخدمة الهاتف البنكي«IVR»، بالاضافة إلي إطلاق منتجات وخدمات مصرفية جديدة أبرزها بطاقة «ميزة» للخصم المباشر والمدفوعة مقدمًا مما يساهم فى الحد من استخدام الكاش.

بنك القاهرة يخطط لإطلاق فرعين رقميين خلال 2020

وأصدر بنك القاهرة ما يزيد عن 450 ألف بطاقة ميزة حتى الان، مقسمة بين بطاقات للخصم المباشر وأخرى مدفوعة مسبقًا، كما يخطط البنك لافتتاح عدد 2 فرع رقمي خلال عام 2020 ليتمكن من الوصول لعدد أكبر من العملاء بشكل سهل وميسر، بالإضافة إلي ميكنة التمويل متناهي الصغر.

وشهد عام 2019 افتتاح 11 فرعاً جديداً، إلى جانب زيادة ماكينات الصراف الألي الـ ATM لـ 1020 ماكينة مقابل 671 ماكينة بنهاية 2018.

ويعمل البنك على بناء بنية تحتية قوية من خلال تطوير النظام الآلي الأساسي للبنك «Core Banking System.

ونجح البنك في البنك فى تفعيل الخدمة لنحو 800 تاجر حتى الآن، لخدمة قبول المدفوعات عبر الهاتف من خلال رمز الاستجابة السريع” QR code” كأول بنك يقدم هذه الخدمة بالسوق المصري.

وبلغ رصيد محفظة قروض التمويل العقاري 2.1 مليار جنيه بإقفال عام 2019 مقابل 1.7 مليار جنيه، بإقفال عام 2018 بمعدل نمو حوالى 25% .