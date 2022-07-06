«بنك القاهرة» يحصل علي رخصة السحب النقدي من خلال ماكينات نقاط البيع «POS»

حصل بنك القاهرة على الترخيص الخاص بالسحب النقدي للعملاء عبر ماكينات نقاط البيع التابعة للبنك POS يأتي ذلك في إطار دور البنك لدعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية وتقديم الخدمات المصرفية والمالية للعملاء بصورة ميسرة ومتطورة بما يتواكب مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري في مجال تعزيز التكنولوجيا المالية وتحقيق الشمول المالي.

وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة إن حصول البنك على رخصة السحب النقدى من خلال ماكينات نقاط البيع pos تأتى فى إطار جهود البنك وخطته التوسعية فى مجال التحول الرقمى، مشيراً إلى أن الخدمة تسهم فى زيادة التغطية الجغرافية التى يقدمها البنك لخدمات السحب النقدى لعملائه.

وتابع فايد: “نعمل باستمرار على طرح حلول رقمية لعملائنا تحقيقاً لأهداف الشمول المالى ودعم التحول الرقمى بما يسهم فى تحقيق النمو الاقتصادي و فيما يتعلق بتحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد رسمي، مما يساهم في زيادة معدلات النمو وارتفاع الناتج القومي.

و أشار محمد ثروت رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والتمويل متناهي الصغر ببنك القاهرة أن الخدمة تتيح للعملاء السحب من خلال ماكينات نقاط البيع POS الخاصة بشبكة التجار، بالإضافة إلى خدمات الدفع بإستخدام البطاقات البنكية، مما سيؤثر بشكل إيجابي إستخدمات العملاء وذلك بتوفير الوقت والجهد بإتاحة وسائل إلكترونية جديدة تقلل الحاجة للبحث عن ماكينات الصراف الآلي فقط للحصول على النقد.