بنك القاهرة يحصل على موافقة «المركزي» لإطلاق بطاقة «تيلدا» المدفوعة مقدمًا

حصل بنك القاهرة على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري لإطلاق بطاقة “تيلدا” المدفوعة مقدمًا بالتعاون مع شركة تيلدا المتخصصة في تطوير التطبيقات المالية والتكنولوجية.

ويتوافق ذلك مع توجيهات البنك المركزي المصري وسعي البنك لطرح وابتكار حلول مصرفية رقمية تلبي احتياجات وتطلعات مختلف الشرائح تحقيقًا لأهداف الشمول المالي ونشر الوعي المصرفي بين جميع فئات المجتمع سواء عملاء البنوك وغير العملاء عبر استخدام خدمات التكنولوجية المالية Fintech بطريقة آمنة لتشجيعهم وحثهم على استخدام الحلول التكنولوجية المبتكرة وخاصة فئة الشباب.

أظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة عن الفترة المالية المنتهية فى سبتمبر 2022، مواصلة ارتفاع أرباح البنك والتى سجلت 4.8 مليار جنيه قبل الضرائب وذلك بنهاية الربع الثالث من عام 2022 مقابل 4.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بمعدل نمو 11%، كما وصل صافى الأرباح إلى 2.9 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021 بنسبة نمو 7%.

فيما بلغ صافى الدخل من العائد 9.2 مليار جنيه بالمقارنة بـ 7.7 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2021 وبنسبة نمو بلغت 19%، كما ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 21% ليسجل 1.7 مليار جنيه بالمقارنة بـ 1.4 مليار جنيه جنيه بنهاية الربع الثالث من 2021 مما أدى إلى نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 19% لتصل الى 11.3 مليار جنيه مقارنة بـ 9.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة، ويأتى ذلك استمرارًا للنتائج المتميزة التى حققها بنك القاهرة على مدار السنوات الماضية.