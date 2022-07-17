بنك القاهرة يحصل على موافقة«المركزى» النهائية لإطلاق بطاقة «تيلدا» 

حصل بنك القاهرة على الموافقة النهائية من البنك المركزي لإطلاق بطاقة ” تيلدا” المدفوعة مقدماً بالتعاون مع شركة تيلدا، الشركة المصرية المتخصصة في تطوير التطبيقات المالية والتكنولوجية.

قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة إن تلك الخطوة تأتي بما يتوافق مع توجيهات البنك المركزي وسعى البنك الدائم لطرح وابتكار حلول مصرفية رقمية تلبى إحتياجات وتطلعات مختلف الشرائح تحقيقاً لأهداف الشمول المالى ونشر الوعى المصرفى بين كافة فئات المجتمع سواء عملاء البنوك وغير العملاء عبر استخدام خدمات التكنولوجية المالية Fintech بطريقة امنة لتشجيعهم وحثهم على إستخدام الحلول التكنولوجية المبتكرة وخاصة فئة الشباب .

وفى سياق متصل، أشار محمد ثروت رئيس مجموعة التجزئة المصرفية ببنك القاهرة أن بطاقة تيلدا المدفوعة مقدماً تعد إضافة جديدة لباقة المنتجات التى يطرحها البنك، حيث سيتم استخدام البطاقة عن طريق ربطها على منصة شركة تيلدا الرقمية المتوفرة على هواتف المحمول الذكية، لتيسير إجراءات وخدمات الدفع ، الى جانب ما تقدمه البطاقة من مزايا استخدامها فى عمليات التسوق الإلكترونى ودفع المشتريات بطريقة امنة وسهلة .

يوفر تطبيق تيلدا مزايا عديدة للمستخدمين بما في ذلك طلب اصدار بطاقة “بنك القاهرة -تيلدا” لإستخدامها عبر الإنترنت وفي المتاجر والسحب عن طريق ماكينات الصراف الآلي داخل أو خارج مصر، تحويل الأموال واستلامها، والذي يعد الأول في السوق الذي يتيح تجربة دفع متكاملة بضغطة واحدة، ودون حاجة إلى وجود حساب مصرفي. و سيتمكن عملاء تيلدا من نقل الأموال والتحكم في حسابهم المدفوع مقدماً من خلال خدمة إدارة الأموال التي تسمح لهم بالإطلاع على مواردهم المالية بسهولة ويسر.

فيما أوضح أحمد صباح الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة تيلدا اعتزازه بالتعاون مع بنك القاهرة لإطلاق بطاقة تيلدا بإعتباره واحداً من أكبر البنوك العاملة المتخصصة في مجال التحول الرقمي ويمتلك مكانة هامة ورائدة فى القطاع المصرفى وكذا ثقة كبيرة لدى المستخدمين في هذا المجال.

هذا وتتيح بطاقة “تيلدا ” للعملاء تجربة دفع متكاملة لبناء قاعدة عملاء جدد و اجتذاب شريحة جديدة للعمل على البيع العرضي لمنتجات البنك، بما يسهم في توفير بديل متطور للخدمات البنكية والحاجة المستمرة لإيجاد حلول ذكية ومبتكرة لتشكيل منظومة للخدمات المصرفية. جارى الان الانتهاء من التجهيزات اللازمة لإطلاق الخدمة قريباً.