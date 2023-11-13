بنك القاهرة يحصل على شهادة الأيزو 22301 لنظام استمرارية الأعمال

حصل بنك القاهرة على شهادة الأيزو 22301 لنظام إدارة استمرارية الأعمال تتويجًا لجهود البنك المبذولة في هذا المجال، والتي تضمن توافق البنك مع كل متطلبات المعيار، والذي يهدف إلى توفير منهج وقائي لتحديد المخاطر الرئيسية، والتخفيف من حِدّتها والاستعداد للأحداث غير المتوقعة لخفض تأثير الحوادث لأدنى مستوى وضمان استمرارية الأعمال الأساسية وقت الأزمات والكوارث المحتملة وتخفيض فترات التوقف عن العمل لأدنى مستوى عند التعرض لأية حوادث.

وبهذه المناسبة، أشاد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، بتلك الخطوة باعتبارها إنجازًا مهمًّا يدل على اهتمام البنك بتأمين عملائه وموظفيه تحت أي ظروف، من خلال إعداد خطة تشمل إجراءات حقيقية للتعامل مع الكوارث والأحداث غير المتوقعة، وتخضع تلك الخطة للتحديث بشكل مستمر بما يضمن تطويرها دائمًا وتحقيق الاستجابة المثلى في حالات الطوارئ”.

فيما أوضحت هالة القصار، رئيس مجموعة المخاطر، أن حصول البنك على هذه الشهادة يعكس جهود البنك لضمان استمرارية الخدمات المصرفية للعملاء في حال وقوع أي حوادث طارئة، بالإضافة إلى تحديد المخاطر ووضع الضوابط المناسبة لإدارتها، فضلًا عن تحسين خدمات البنك وممارساته التشغيلية.

من جانبه، أكد مصطفى خضر، رئيس قطاع مخاطر التشغيل، أن شهادة ال ISO 22301 تعد دليلًا على احترام البنك معايير الجودة الدولية واهتمامه بتنفيذ الممارسات المتوافقة مع المعيار لضمان الاستقرار والاستمرارية في جميع جوانب عمله لتمكين بنك القاهرة من تنفيذ إستراتيجيته الطَّموح وضمان استمرارية الأعمال.

وأضاف أن الخطوة تسهم في تعزيز مكانة بنك القاهرة كواحد من أكبر البنوك في مصر والشرق الأوسط وتؤكد الثقة المتبادلة بين وعملائه.