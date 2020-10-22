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بنك القاهرة يحصل على رخصة السداد الإلكتروني عبر ماكينات نقاط البيع «POS»

البنك يستهدف نشر 100 ألف نقطة بيع قبل نهاية 2020
الحسينى حسن 1:27 ص, الجمعة, 23 أكتوبر 20 1:27 ص, الجمعة, 23 أكتوبر 20

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أعلن طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لـ”بنك القاهرة” حصول البنك على رخصة البنك المركزى المصري للسداد الإلكتروني عبر ماكينات نقاط البيع “POS”، والتى تعد إضافة جديدة لباقة المدفوعات الرقمية التى يطرحها البنك لعملائه وتنوع مصادر القبول الإلكتروني.

وذلك بعد أن حصل بنك القاهرة خلال العام الماضي على رخصة الدفع الإلكتروني من خلال رمز الاستجابة السريع “QR-Code” والتى تقدم خدماتها لقاعدة عريضة من التجار تقارب 20 ألف عميل.

وقال فايد إن بنك القاهرة يتمتع بالأسبقية فى مجال تفعيل وتنفيذ خدمات محفظة “قاهرة كاش للتجار” عن طريق رمز الاستجابة السريع QR-Code، وتم الحصول على الرخصة مع بداية سبتمبر 2019 وتنفيذ أول عملية شراء فى غضون أيام وتقديم أفضل التسهيلات والخدمات المالية في ظل زيادة الإقبال على التعاملات الإلكترونية خلال الآونة الأخيرة التي لاقت رواجًا كبيرًا لدى المواطنين.

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وأشار إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار استراتيجية بنك القاهرة التوسعية التى تقوم على استحداث قنوات بنكية رقمية جديدة لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء ومواكبة التطورات في قطاع الخدمات المصرفيةز

وذلك بما يتماشى مع خطة البنك المركزى لتعزيز الدفع الإلكتروني تحقيقًا لأهداف الشمول المالي والتحول الرقمي من خلال ميكنة جميع المعاملات المالية ليتم تحصيلها بشكل إلكتروني والتحول من مجتمع نقدي “كاش” إلى مجتمع رقمي مما له بالغ الأثر في وضع مصر على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي.

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حازم حجازي: سيتم البدء فى تقديم الخدمة فى أسرع وقت ممكن من خلال طرح أحدث الماكينات

وأبدى حازم حجازى نائب رئيس مجلس الإدارة اعتزازه بالجهود المتواصلة التي يبذلها بنك القاهرة في مجال التحول الرقمي والدفع الإلكتروني، حيث يطرح بنك القاهرة باقة متميزة من المنتجات والخدمات الرقمية التى تلبى احتياجات مختلف شرائح العملاء أبرزها خدمات الموبايل والإنترنت البنكى والمحفظة الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، وخدمات الدفع الإلكتروني “QR-Code” وغيرها من الخدمات التي تمنح عملائنا تجربة مصرفية تنافسية.

وذكر حجازي أنه سيتم البدء فى تقديم الخدمة فى أسرع وقت ممكن من خلال طرح أحدث ماكينات نقاط البيع والتى لم يسبق طرحها بالسوق المصري تعزيزاً لدور بنك القاهرة ضمن أهداف مبادرة “المركزى” للمدفوعات الإلكترونية لنشر 100 ألف نقطة بيع قبل نهاية 2020.

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وأضاف أنه من المقرر توزيع الماكينات وتفعيلها في كافة محافظات الجمهورية طبقًا لدراسة احتياجات العملاء في الأماكن الأكثر كثافة في المعاملات النقدية، مع منح الأولوية للقطاعات الحيوية التي تخدم المواطن في ضوء تعليمات البنك المركزى ومتطلبات السوق.

وتوفر ماكينات نقاط البيع الإلكترونية إمكانية الدفع باستخدام البطاقات اللاتلامسية أو المحافظ الإلكترونية، حيث أنها مزودة بخاصية الدفع عن طريق رمز الإستجابة السريع “QR-Code”.

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بقلم الحسينى حسن

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