بنك القاهرة يحصل على جائزة أفضل ممول للشركات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة في 2023

حصل بنك القاهرة على الجائزة البلاتينية كأفضل ممول للشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023.



ويعد البنك أول مصرف مصري يحصل على تلك الجائزة من منتدى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والذي تديره مؤسسة التمويل الدولية IFC، عضو مجموعة البنك الدولي.



يولي بنك القاهرة اهتماماً بالغاً بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما له من أثر إيجابي في دعم الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل جديدة والحد من الواردات ودعم الصناعة الوطنية والتصدير فقد بلغ حجم التمويل لهذا القطاع 18.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2023، وبلغ عدد مراكز ووحدات الأعمال المتخصصة في خدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة إلى 48 مركز ووحدة أعمال تغطى كافة أنحاء الجمهورية.



أرباح بنك القاهرة

سجل صافي أرباح بنك القاهرة، بحسب أحدث قوائمه المالية، نمواً بنحو 41% بنهاية النصف الأول من عام 2023، حيث بلغ صافي أرباح البنك 2.6 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022، فيما سجلت الأرباح قبل الضرائب مبلغ 4.4 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو45%، وتأتى تلك النتائج الإيجابية مدعومة بالنم والذي حققه البنك بمختلف أنشطته المصرفية.



وارتفع صافي الدخل من العائد ليسجل 8 مليارات جنيه بالمقارنة بـ 5.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو35%، كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 1.8 مليار جنيه بالمقارنة بـ 1.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو62%، لتصل الإيرادات التشغيلية إلى 10.2 مليار جنيه مقارنة بـ 7.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 38%.