بنك القاهرة يحصل على الموافقة لإطلاق شركة المدفوعات الإلكترونية

يعتزم بنك القاهرة إطلاق شركة للمدفوعات الإلكترونية بالسوق المصرية قبل نهاية الربع الأول من العام الجارى.

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، فى تصريحات لـ«المال»، إن البنك حصل على الموافقة النهائية من البنك المركزى المصرى، ومن المقرر أن يتم إطلاقها قبل نهاية الربع الأول من العام الجارى.

وأضاف أن بنك القاهرة سيعلن عن تفاصيل الشركة قبل نهاية الربع الأول، والتى تتضمن رأس المال والهيكل التنظيمى وهيكل الملكية ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

وأوضح فايد أنه لم يتم بعد الاستقرار على الاسم النهائى للكيان الجديد، لافتا إلى سعيه لخدمة قاعدة كبيرة من المتعاملين، وسيتم التعامل مع مؤسسات مالية وغير مالية بشكل واسع، لتوفير خدمات المدفوعات الرقمية.

طارق فايد: الكيان الجديد يستهدف ضم فئات مختلفة لمنظومة الدفع الرقمى

وأشار إلى أن الشركة سيكون لها نطاق مختلف لخدمة أهداف توسيع نظم الدفع الرقمية، وتستهدف مخاطبة فئات مختلفة وجديدة من عملاء القطاع.

وقال طارق فايد، فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن بنك القاهرة طور محفظة الهاتف المحمول ليصل عدد المشتركين بها لأكثر من 500 ألف مشترك خلال أقل من عامين، لافتا إلى أن هدف البنك الأساسى ليس فى عدد المشتركين، بل فى نسبة الاستخدام التى تخطت بمحفظة بنك القاهرة %10، النسبة المستهدفة من البنك المركزى.

وكشف عن ارتفاع نسبة استخدام الإنترنت البنكى لتتجاوز %100 خلال أزمة كورونا، وأن البنك يعمل فى الوقت الحالى على إضافة عدد من الخدمات الجديدة، إلى جانب تطوير الخدمات المتاحة، ليكون الاستخدام أكثر سهولة بالنسبة للعملاء.

يذكر أن بنك القاهرة توسع خلال العامين الماضيين فى المنتجات المصرفية الرقمية، حيث افتتح فى 2020 أول فروعه الرقمية بمدينة السادس من أكتوبر، كما أعلن عن إطلاق خدمات الإنترنت البنكى للشركات عقب حصوله على رخصة من البنك المركزى.

ووقع بنك القاهرة مؤخرًا، مع شركة اتصالات مصر اتفاقية تعاون يقوم بموجبها بإدارة المحفظة الإلكترونية «اتصالات كاش»، باعتباره الشريك البنكى لتقديم مجموعة من الخدمات وفقا لضوابط النظام المصرفى المصرى وقواعده.