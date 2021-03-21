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بنك القاهرة يحصل على أعلى تصنيف ائتماني لبنك مصري من وكالة «CI»

عند درجة "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة
الحسينى حسن 12:59 ص, الأثنين, 22 مارس 21 12:59 ص, الأثنين, 22 مارس 21

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أعلن طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، عن قيام وكالة “CI Rating Capital Intelligence” للتصنيف الائتماني بتأكيد تصنيف بنك القاهرة بدرجة “B+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، والذى يعد أعلي تصنيف ائتماني تمنحه الوكالة لبنك مصري.

وقال طارق فايد في بيان لبنك القاهرة، إن الوكالة استندت فى تقييمها على العديد من مواطن القوة التى يتمتع بها البنك ومن أبرزها كفاءة الإدارة وتنوع الأنشطة، إلى جانب نجاح البنك فى تحقيق معدلات ربحية مرتفعة، إلى جانب إرتفاع معدل العائد على الأصول، وقاعدة الودائع الكبيرة التى يمتلكها البنك والتي توفر السيولة الكافية لمواجهة المخاطر.

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وأضاف رئيس بنك القاهرة أن التقرير أشاد بالتطورات المتلاحقة التي حققها البنك على مدار السنوات الماضية والتى مكنته من تقديم باقة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية المتكاملة، مع تحقيق التوازن فى قاعدة عملائه من الشركات والأفراد بما يساعد على تقرير مخاطر الأعمال.

التصنيف يعكس مدى نجاح خطط التطوير المتواصلة وإستراتيجية العمل

وتابع فايد قائلًا: إن التصنيف يعكس مدى نجاح خطط التطوير المتواصلة وإستراتيجية العمل بالبنك على الرغم من التحديات التى يشهدها العالم أجمع نتيجة أزمة “كورونا”.

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وأكد على استمرار تطلع البنك لتحقيق مزيدًا من التطور والنمو من خلال سياسات حكيمة ونهج شديد التركيز على إدارة المخاطر والإبقاء على قوة المركز المالي للبنك.

يذكر أن وكالة “كابيتال انتيليجنس” قد تأسست عام 1982 و مقرها الرئيسي في دولة قبرص، وتقوم بتقديم خدمات التصنيف الإئتماني حالياً لأكثر من 300 من المؤسسات المالية والشركات الكبرى في 28 دولة مختلفة بأنحاء العالم.

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بقلم الحسينى حسن

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