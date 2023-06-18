بنك القاهرة يحصد جائزة أفضل مصرف في المسؤولية المجتمعية في مصر لعام 2023

حصد بنك القاهرة جائزة International Business Magazine كأفضل بنك في مجال المسؤولية المجتمعية في مصر لعام 2023 “Best CSR Bank in Egypt”استنادًا إلى مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التي يتبناها البنك، وكذلك الأنشطة الخاصة بمجال المسئولية المجتمعية.

تأتى تلك الجائزة استكمالاً لسلسلة الجوائز التي حصل عليها البنك من المجلة، حيث حصد

عام 2020 جوائز المؤسسة باعتباره الأفضل في “معاملات الصرف الأجنبي” و”إدارة الخزانة”.

وبهذه المناسبة، أعرب طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة عن اعتزازه بحصول البنك على تلك الجائزة تتويجًا لجهوده وتأكيدًا لدوره الرائد في مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة والتي تأتى في صدارة أولويات البنك، مؤكداً حرص البنك على مراعاة البعد المجتمعي في كافة السياسات والإجراءات بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبها، أوضحت هايدي النحاس رئيس قطاع اتصالات المؤسسة والتنمية المستدامة في البنك، أنه في إطار استراتيجية بنك القاهرة لتحقيق التنمية المستدامة نقوم بدعم مجالات هامة ومن أبرزها التمكين الاقتصادي لمختلف شرائح المجتمع وخاصة الشباب والمرأة المعيلة في جميع محافظات مصر وخاصة صعيد مصر والذي يستحوذ على أكثر من 90% من مبادراتنا، إلى جانب الاهتمام بملف الصحة وجودة التعليم ودعم قطاع الرياضة والحفاظ على البيئة وتنمية وإعمار القرى ومساندة الاقتصاد القومي وغيرها من الملفات الهامة.

وكان بنك القاهرة قد حصل على تصنيف “الأفضل في المسئولية الاجتماعية” و”الأكثر استدامة بشمال أفريقيا” من مجلتي “Global Economics” و”International Investor ” العالميتين لعام 2020.

ويحرص بنك القاهرة دومًا على أن تكون المبادرات التي يتبناها البنك نابعة من الاحتياجات الفعلية للمجتمع المصري، كما يراعي البنك تحقيق عنصر الاستدامة بصفة رئيسية لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة.