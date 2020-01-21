بنك القاهرة يحصد جائزة أسرع نمو للبطاقات الائتمانية من «ماستركارد العالمية» لعام 2019

حقق أعلى معدل نمو في عدد و قيمة المعاملات الشرائية.

حصد بنك القاهرة جائزة “أسرع نمو للبطاقات الائتمانية في مصر” لعام 2019، وهي الجائزة التي تمنحها مؤسسة “ماستر كارد” العالمية، للبنوك الأسرع نموًّا في مصر من حيث إصدار البطاقات الائتمانية المميزة وتحقيق أعلى معدل نمو في عدد وقيمة المعاملات الشرائية.

حضر حفل تسليم الجائزة عن بنك القاهرة، طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك، وحازم حجازي نائب رئيس مجلس الإدارة، وعمرو نصير رئيس مجموعة التجزئة المصرفية، وعن مؤسسة ماستر كارد مجدي حسن مدير عام الشركة في مصر وباكستان، ومحمد عاصم المدير التنفيذي للشركة في مصر .

من جانبه أعرب طارق فايد عن اعتزازه بحصول بنك القاهرة على الجائزة والتي تعكس الريادة التي حققها البنك في مجال البطاقات الائتمانية، والتي انعكست علي زيادة حصته السوقية.

البنك يقدم خصومات وتخفيضات لحاملى البطاقات

وقال فايد، فى بيان، إن البنك قام بتقديم خصومات وتخفيضات حصرية لحاملي بطاقات بنك القاهرة تصل إلى 30% وتشمل بطاقات “الائتمان” وبطاقات “الخصم المباشر” و”المدفوعة مقدمًا” عند مجموعة منتقاة من المتاجر والمحالّ والمطاعم وغيرها من الأماكن الترفيهية، بالإضافة إلى قيام البنك بحملات تنشيط للبطاقات الائتمانية.

وأضاف فايد أن بنك القاهرة يقدم باقة من بطاقات ماستر كارد الائتمانية التى تناسب كل العملاء مثل البطاقه الفضية، بطاقة تيتانيوم وبطاقة وارلد ايليت. ويولي بنك القاهرة اهتمامًا بالغًا للبطاقات الائتمانية بإتاحة العديد من الخدمات مثل إضافة خدمــة الـ”Contactless”، وبرنامج التقسيط على البطاقات الائتمانية.

حملات ترويجية مكثفة

هذا بالإضافة إلى قيام البنك بحملات ترويجية مكثفة خلال عام 2019 مثل حملات “الكاش باك” المتنوعة التي تغطي كل أنواع المعاملات، مثل معاملات الشراء المحلية والدولية والدفع عبر الإنترنت، وأيضًا حملات التقسيط بدون فوائد لبعض أنواع المعاملات مثل حجز الفنادق وتذاكر الطيران وغيرها.

طفرة فى التحول الرقمى

فى السياق نفسه صرح مجدي حسن، مدير عام مؤسسة “ماستركارد” في مصر وباكستان، قائلًا: “يشهد السوق المصري طفرة في تحقيق التحول الرقمي ونشر المدفوعات الإلكترونية، ونحن من جانبنا ندعم هذا التحول من خلال تقديم كل ما لدينا من خبرات طويلة وحلول دفع تكنولوجية لتمكين البنوك من تقديم باقة متنوعة من منتجات الدفع الحديثة.

وأضاف: “نجحت هذه المنتجات في تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع المصري وتمكينهم من إتمام معاملاتهم المالية بصورة سهلة وسريعة وآمنة، مما أدي لزيادة ثقتهم في هذه المنتجات واعتمادهم عليها للقيام بمختلف معاملاتهم المالية”.

وتابع: “يسعدنا الإشادة ببنك القاهرة كأسرع البنوك نموًّا في السوق المصري من حيث إصدار البطاقات الإئتمانية المميزة وتحقيق أعلى معدل نمو في عدد وقيمة معاملات الشراء التي تمّت بهذه البطاقات في عام 2019”.

وقال إن هذا النجاح يأتي نتيجة جهود البنك في تبني حلول الدفع الرقمية من بطاقات الدفع المميزة والمحافظ الإلكترونية ونقاط البيع التي تعمل بتكنولوجيا “QR code” واستكمالًا لهذا النجاح، ستستمر ماستركارد في تقديم المزيد من الحلول المبتكرة التي من شأنها تسهيل المعاملات المالية تماشيًا مع التقدم التكنولوجي في هذا المجال.