بنك القاهرة يتيح الاشتراك في خدمات الإنترنت والمحفظة الذكية عبر موقعه الإلكتروني

فايد: زيادة في طلبات الاشتراك في خدمة "الإنترنت البنكي"

أعلن بنك القاهرة حصوله على موافقة البنك المركزى لإطلاق خدمات الإنترنت البنكى للشركات وخدمات الموبايل البنكى، كما يتيح البنك للعملاء إمكانية الاشتراك لأول مرة في خدمات الإنترنت البنكي ومحفظة الهاتف المحمول “قاهرة كاش” عبر التطبيق.

ذلك ضمن سلسلة الإجراءات التى تستهدف تفعيل وزيادة استخدام الخدمات الرقمية، بهدف التسهيل على العملاء فى القيام بمعاملاتهم المصرفية دون الحاجة للتوجه للفرع.

وأكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة زيادة نسبة الإقبال على استخدام خدمة الإنترنت البنكي كبديل آمن للعملاء لتنفيذ معاملاتهم البنكية منذ بداية ظهور فيروس كورونا.

وأشار إلى أن طلبات العملاء للاشتراك في خدمة الإنترنت البنكي ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري لثفوق نسبة 100%، بما يعكس مدي وعى العملاء بأهمية التحول الرقمي وتقليل التوافد علي الفروع في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح البنك خطوات التقديم للاشتراك في الخدمات الإلكترونية عبر موقعه الإلكتروني دون الحاجه للذهاب للفرع، ويستطيع العميل من خلال الخدمة القيام بمعظم الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك.

كما يتيح البنك اشتراك عملائه في محفظة الهاتف المحمول، وذلك بتحميل تطبيق قاهرة كاش وتشغيله عبر الموبايل، أما بالنسبة للأفراد غير العملاء فيمكنهم الاشتراك في الخدمة لمدة 3 أشهر لحين الذهاب إلي أقرب فرع للبنك لملء الاستمارة الخاصة بتقديم الخدمة.

ويتيح البنك أيضاً إمكانية التسجيل في خدمة محفظة قاهرة كاش للتجار بإستخدام رمز الاستجابة السريع “”QR code ، وذلك من خلال إستكمال التاجر لجميع بياناته علي الموقع الإلكتروني، علي أن يقوم مندوب البنك بزيارة العميل خلال 7 أيام عمل لاستيفاء المستندات المطلوبة والحصول علي توقيع العميل علي نماذج الإشتراك لتفعيل المحفظة من خلال تحميل التطبيق من منصتي “App Store” و”google play”.

كما يتم تقديم الخدمة علي منصة “HUAWEI”، وإتمام عملية التسجيل والاستفادة من الخدمة التي تتميز بتقديم حلول سريعة وآمنه للتجار لاستقبال المدفوعات من قاعدة كبيرة من العملاء والتجار عبر الهاتف المحمول.