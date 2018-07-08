بنك القاهرة يتوسع فى تسويق الأصول

سهير محمد:أكد طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، أن الأخير يخطط للتوسع فى نشاط استثمار وتسويق الأصول خلال المرحلة المقبلة.وأوضح لـ «المال» أنه تم إنشاء قطاع أمناء الاستثمار يعمل على مساعدة العملاء سواء قطاع عام أو خاص، على تقييم وتسويق أصولها لتحقيق أقصى استفادة. وكان بنك القاهرة قد وقع من

سهير محمد:

أكد طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، أن الأخير يخطط للتوسع فى نشاط استثمار وتسويق الأصول خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح لـ «المال» أنه تم إنشاء قطاع أمناء الاستثمار يعمل على مساعدة العملاء سواء قطاع عام أو خاص، على تقييم وتسويق أصولها لتحقيق أقصى استفادة.

وكان بنك القاهرة قد وقع منذ أيام، بروتوكول تعاون مع محافظ المنيا لترويج وتسويق الأصول التابعة للمحافظة.

وأضاف فايد أن البنك بصدد عقد بوتوكولات تعاون مماثلة مع محافظات أخرى، مشيراً إلى أن عمل «القاهرة» يمتد إلى إجراء تقييمات للأصول، والعمل على تسويقها داخلياً أو خارجياً، حسب رغبة العميل، وقيمة ونوع الأصل، ويتم تحديد قيمة الأصول بعد إجراء التقييمات الخاصة بها.

وأشار إلى أنه يجرى حالياً تسويق الأصول الخاصة بمحافظة المنيا فى الداخل فقط.

وأكد أن بنك القاهرة يمتلك خبرة طويلة فى مجال إدارة وترويج الأصول العقارية، ويعتبر من البنوك التى تمتلك عدداً كبيراً من الكفاءات الفنية بالقطاع، والآليات والأدوات اللازمة للترويج وإدارة الأصول بمختلف أنواعها.

ويمتد عمل البنك إلى تسويق جميع الأصول التى تمتلكها المحافظة، سواء أراضى أو وحدات تجارية وإدارية وسكنية ومواقف السيارات والأسواق، وغيرها من الأصول، بما يسهم فى تحقيق أفضل استغلال لمواردها.

وقال فايد، إن الخطوة تكتسب أهمية خاصة، لاستهدافها فتح آفاق ومجالات تعاون جديدة مع محافظة المنيا، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً بحث آليات عمل مشتركة بين بنك القاهرة ومحافظة المنيا، لتقديم خدمات مصرفية متنوعة للمواطنين.

وأشار إلى أن بنك القاهرة قام باتخاذ العديد من الإجراءات بمجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تشجيع الشباب فى مختلف المحافظات على تبنى ثقافة ريادة الأعمال، وإنشاء مشروعات ناجحة، وهو ما ينعكس إيجابياً على إيرادات الدولة، ودفع قاطرة التنمية.