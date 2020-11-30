بنك القاهرة يتقدم بمستندات تجزئة 1.31 مليار سهم إلى البورصة المصرية

بنك القاهرة يفصح عن إجراء جديد مع البورصة المصرية

قالت إدارة البورصة المصرية إن بنك القاهرة تقدم إليها اليوم الاثنين بمستندات تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 4 جنيه إلى 2 جنيه للسهم، وجارٍ دراستها وفحصها تمهيدا لعرضها على لجنة القيد.

كما تقدم بنك القاهرة إلى البورصة بمستندات تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسى الخاص بمركز البنك الرئيسى ومحله القانونى.

ويبلغ رأسمال البنك 5.25 مليار جنيه، موزعا على 2.62 (بعد التجزئة) بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم (كان قبل ذلك 1.31 مليار سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات).

بنك القاهرة رفع رأسماله بقيمة 3 مليارات جنيه فبراير الماضى

البورصة المصرية

وأخطر البنك البورصة المصرية فى فبراير الماضى بزيادة رأس المال المصدر بنحو 3 مليارات جنيه ليرتفع من 2.25 مليار جنيه إلى 5.25 مليار جنيه.

وزعت الزيادة على 750 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم مسددة نقدا بشهادة إيداع بنكية دون أعمال حقوق الأولوية وفقا للإفصاح سابق منشور بتاريخ 11 فبراير الماضى.

وقيد بنك القاهرة أسهمه فى البورصة المصرية بشكل مبدئى منذ ثلاث سنوات تقريبا (8 فبراير 2017) على أن يستكمل إجراءات القيد النهائى فى وقت لاحق.

وبلغت الأسهم المقيدة آنذاك 2.25 مليار جنيه، موزعة على 562.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للسهم الواحد.

ويبلغ عدد فروع بنك القاهرة -المملوك لبنك مصر بالكامل- أكثر من 220 فرعا حاليا على مستوى الجمهورية، ولديه أكثر من مليوني عميل، وهو ثالث أكبر بنك حكومى فى مصر.

كورونا عطلت طرح 45% من البنك فى البورصة المصرية

وخطط البنك فى وقت سابق لطرح حصة تتراوح بين 30 إلى 45% من أسهمه فى البورصة المصرية خلال النصف الأول من العام الجارى 2020 إلا أن ظروف كورونا عطلت الطرح.

ورهن طارق فايد رئيس مجلس إدارة البنك عملية الطرح بتعافى السوق من تداعيات فيروس كورونا مستبعدا أن يتم ذلك خلال العام الجارى.

ويأتى طرح حصة من بنك القاهرة فى البورصة فى إطار خطة بنك مصر “ثانى أكبر بنك حكومى” لجمع 10 مليارات جنيه من بيع حصته في عدد من الشركات التابعة.

كما يأتى الطرح فى إطار برنامج الطروحات الحكومية الذى أعلنت عنه الحكومة المصرية فى مارس الماضي ويستهدف طرح 23 شركة حكومية بالبورصة المصرية، بإجمالي قيمة قد تصل إلى 80 مليار جنيه فى المرحلة الأولى على الأقل.

ويستهدف برنامج الطروحات الحكومية، توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، إلى جانب زيادة قيمة وكمية التداول اليومي.

وفشلت محاولة لبيع بنك القاهرة فى عام 2008 بعد ضغوط تعرضت لها الحكومة المصرية آنذاك، ثم تجدد الكلام عن طرحه خلال السنوات الأربع الماضية والتى شهدته تأجيل طرحه أكثر من مرة.

ويتوقع بنك القاهرة جمع 300 إلى 400 مليون دولار من عملية الطرح فى البورصة المصرية.

بنك القاهرة يسجل صافى ربح قدره 2.5 مليار جنيه فى 3 أشهر

بنك القاهرة

وأظهرت أحدث نتائج أعمال لبنك القاهرة تسجيله صافى أرباح قدرها 2.5 مليار جنيه خلال الربع الثالث المنتهى سبتمبر 2020.

وارتفع صافى دخل البنك من العائد إلى 7.5 مليار جنيه خلال الربع المشار إليه مقارنة بنحو 6 مليارات جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

كما ارتفع صافى دخل البنك من الأتعاب والعمولات إلى 1.2 مليار جنيه خلال الفترة مقارنة بنحو 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وطبق البنك سياسة تحوطية من آثار كورونا عبر دعم مخصص خسائر الإئتمان بمبلغ 1.7 مليار جنيه تحسبا لتداعيات الجائحة.