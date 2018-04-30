بنك القاهرة يتعاقد على 10 آلاف متر بالعاصمة الإدارية الجديدة

طارق فايد : افتتاح 40 فرعاً خلال العام الحالى ..وتطوير كافة الفروع خلال 3 سنوات أحمد الدسوقى وسيد بدرتعاقد بنك القاهرة على نحو 10 الاف متر بالعاصمة الادارية الجديدة تمهيدا لتدشين مقر بالحى المصرفى خلال الفترة المقبلة . قال طارق فايد ، رئيس مجلس ادارة البنك فى تصريح لـ"المال"، إن مصر

طارق فايد : افتتاح 40 فرعاً خلال العام الحالى ..وتطوير كافة الفروع خلال 3 سنوات





أحمد الدسوقى وسيد بدر

تعاقد بنك القاهرة على نحو 10 الاف متر بالعاصمة الادارية الجديدة تمهيدا لتدشين مقر بالحى المصرفى خلال الفترة المقبلة .

قال طارق فايد ، رئيس مجلس ادارة البنك فى تصريح لـ”المال”، إن مصرفه حصل مؤخرا على قطعة الارض وسيبدأ قريباً فى الدراسات لتدشين مقر بإستثمارات كبيرة، مؤكدا على أهمية تواجد مصرفه فى العاصمة الجديدة.

وفى سياق متصل ، لفت “فايد” الى ان مصرفه يخطط لافتتاح 40 فرعاً جديداً خلال العام الحالى 2018.

وأشار إلى أن مصرفه يخطط لتطوير شبكة فروعه البالغة 230 فرعأ منتشراً فى مختلف انحاء الجمهورية.

وقال إنه سيتم البدء فى تطوير نحو 15 فرعاً مطلع العام المقبل 2019، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من تطوير كافة فروع البنك خلال 3 سنوات.

كان طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، صرح خلال فبراير الماضى، بأن البنك ينتهج سياسة توسعية فى جميع المجالات، تتناسب مع إمكانياته وتاريخه، وأشار إلى أن محفظة القروض الحالية بلغت 42 مليار جنيه، وسجلت الودائع 100 مليار جنيه، ويسعى البنك لاحتجاز أرباح 2017، بغرض دعم حقوق الملكية، ومعيار كفاية رأس المال، بما يلبى احتياجات خطة التوسع.