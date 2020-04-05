بنك القاهرة يتخذ إجراءات احترازية بعد اكتشاف مصاب «كورونا» بالمقر الرئيسي

قرر بنك القاهرة إغلاق منطقة كاملة بمقره الرئيسى بمدينة نصر، والتزام كافة العاملين به بالعزل الوقائي عقب اكتشاف إحدى الحالات الإيجابية لموظف مصاب بفيروس كورونا.

واتخذ البنك تلك القرارات فى إطار الإجراءات الاحترازية التى يتخذها “بنك القاهرة” لمواجهة انتشار وباء الكورونا المستجد.

وأكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص إدارة البنك على سلامة وصحة كافة العاملين بالبنك والعملاء، مشيراً إلى اتخاذ البنك عدد من الإجراءات الاحترازية، والعمل وفقاً لخطط بديلة تم وضعها للتعامل مع تلك النوعية من الأزمات.

وأضاف رئيس بنك القاهرة أنه يجري حالياً تنفيذ عمليات التعقيم الكامل للمقر الرئيسى بمختلف المكاتب والإدارات، وتوقيع الكشف الطبي على جميع العاملين المخالطين للحالة الإيجابية وسحب عينات لهم مع التوصية بالعزل المنزلي.

وأكد أنه تم إتخاذ الإجراءات التنفيذية وتفعيل خطط استمرارية العمل مع مراعاة الظروف الاستثنائية من مواقع بديلة، لكافة الإدارات التي كانت تعمل بذلك الطابق.