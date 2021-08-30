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بنك القاهرة يبدأ نشاطه في شركة المدفوعات الرقمية والإلكترونية

البنك افتتح فرعين جديدين خلال النصف الأول من 2021
فاطمة إمام 12:45 م, الأثنين, 30 أغسطس 21 12:45 م, الأثنين, 30 أغسطس 21

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يبدأ بنك القاهرة في نشاط شركة المدفوعات الرقمية والإلكترونية والتي قام البنك بتأسيسها خلال العام الحالي، مما يسهم فى دعم خطط التوسع فى مجال التحول الرقمي والشمول المالي.

كشفت القوائم المالية المستقلة في بنك القاهرة أن إجمالى عدد بطاقات الإئتمان، بلغ نحو 147 ألف بطاقة  بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2021 ، بزيادة قدرها 8% وبرصيد يقدر بنحو 624 مليون جنيه.

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كما سجلت محفظة بطاقات الخصم والمدفوعة مقدما بأنواعها  2.7 مليون بطاقة بنهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها 11% .

وبلغت أجمالي البطاقات اللاتلامسية لدى التجار من قيمة المعاملات 53 مليون جنيه في الربع الثاني من العام الجاري 2021

وافتتح البنك فرعين جديدين، خلال النصف الأول من العام الجارى إلى جانب تطوير فرعين  فى إطار خطة تطوير الفروع القائمة  لتصل شبكة فروع البنك بنهاية النصف الأول من عام 2021 نحو 243 فرع ووحدة مصرفية بمختلف محافظات الجمهورية.

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كما تم إضافة 29 فرع بالهوية المستحدثة والتى أطلقها البنك منذ عام 2019 إلى جانب  تطوير 4 فروع قائمة ليصل بذلك إجمالي عدد الفروع إلى 33 فرع بنهاية النصف الاول لعام 2021.

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بقلم فاطمة إمام

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