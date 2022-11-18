بنك القاهرة يؤسس شركة كايرو للصرافة برأس مال مرخص 250 مليون جنيه

انتهى بنك القاهرة من تأسيس شركة” كايرو للصرافة” رأس مال مرخص 250 مليون جنيه ومصدر ومدفوع 100 مليون جنيه بعد موافقة البنك المركزى المصرى، إستكمالاً لمنظومة الخدمات المالية التى يقدمها البنك وكذا توفير قنوات لبيع وشراء العملات الأجنبية.



ويضم مجلس ادارة ” كايرو للصرافة” كلاً من محمد على رئيساً لمجلس الإدارة غير تنفيذى، ومحمد رجائى العضو المنتدب -الرئيس التنفيذى للشركة، وعضوية كلا من عمرو ماجد ومحمد حسنى وعبدالحميد مرتجى كأعضاء غير تنفيذيين.

وبهذه المناسبة، قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة أن تاسيس كايرو للصرافة يأتى فى إطار دور بنك القاهرة لتقديم مجموعة من الخدمات المالية المتنوعة التى تعمل على توسيع قاعدة عملاء البنك وزيادة موارد النقد الأجنبى بما يتماشى مع خطط الدولة والبنك المركزى تحقيقاً لأهداف الشمول المالى فى إطار رؤية مصر 2030، كما تعكس ريادة بنك القاهرة ودوره الداعم للإقتصاد المصرى.

وقال بهاء الشافعى نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لبنك القاهرة: ” كايرو للصرافة هى إضافة جديدة لبنك القاهرة نستهدف خلالها تنويع المحفظة الإستثمارية للبنك وتحقيق أعلى عائد إستثمارى، مشيراً إلى أنه من خلال ذراعنا الإستثمارى الجديد سنعمل على جذب المزيد من العملات الاجنبية، فضلاً عن استقطاب عملاء جدد بما يتوافق مع خطط الدولة نحو تحقيق الشمول المالى.

فيما تابع عبد الحميد مرتجى القائم بأعمال رئيس قطاع الإستثمار ببنك القاهرة أن تأسيس الشركة يأتى فى إطار تنويع محفظة الإستثمار الخاصة به واستكمال حزمة الخدمات الخاصة به بعد تأسيس شركة التأجير التمويلى، وشركة المدفوعات الرقمية والإستحواذ على حصة من شركة لتحويل الأموال، مضيفاً أن حصة بنك القاهرة فى الشركة تمثل 99,99%.

وأشار محمد على – رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذى أن الشركة تتبنى خطة طموحة للإنتشار السريع لتغطي معظم محافظات الجمهورية، حيث تعتزم اطلاق نحو 20 فرع بنهاية عام 2023، والوصول بعدد الفروع إلى 50 فرع حتى عام 2025، مضيفاً أن استراتيجية “كايرو للصرافة” تتركز على التواجد فى مواقع منتقاه بعناية شديدة على مستوى محافظات الجمهورية.



ومن جانبه أفاد محمد رجائى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لــ ” كايرو للصرافة أنه تم تجهيز الفروع وتزويدها بأفضل البرامج التكنولوجية وأعلى مستوى فنى وهندسى مع تميز المظهر الخارجى ليتفرد عن كافة الشركات العاملة بالسوق لتقديم خدمة صرافة مميزة للعملاء، والإستعداد للتطورات والتوسعات المستقبلية للشركة سواء من الناحية الخدمية أو على مستوى التحول الرقمى.

وأضاف رجائى أن الشركة تستهدف إطلاق 5 فروع قبل نهاية العام الجارى، حيث أنه من المخطط إفتتاح فرعين بالرحاب ودمنهور عقب موافقة البنك المركزى ليكونا منصة إنطلاق الشركة بعد الإنتهاء من تجهيزهما ومن المقرر بدء العمل بهما نهاية الشهر الحالى ، كما يجرى تجهيز ثلاثة فروع أخرى فى مناطق دسوق ، سوهاج ، الغردقة لبدء العمل بهم قبل نهاية العام الجارى.