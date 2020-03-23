بنك القاهرة يؤجل قروض الأفراد 6 أشهر بدءا من 15 مارس الجارى

أعلن بنك القاهرة ، أنه سيتم تأجيل سداد الأقساط المستحقة على قروض التجزئة المصرفية لمدة 6 أشهر بدءاً من 15 مارس الجارى تنفيذا لمبادرة البنك المركزى لتأجيل الأقساط.

سداد الأقساط دون احتساب اى عوائد او عمولات

وقال البنك ” سيتم تأجيل سداد الاقساط بدون إحتساب اى عوائد او عمولات تأخير على التأجيل وسيتم فقط احتساب سعر الفائدة المطبق”.

وكان عدة بنوك كبرى ابرزها ” الاهلى و مصر والتجارى الدولى والإسكندرية ” قد اتخذوا نفس الخطوة اليوم وأعلنوا تأجيل اقساط عملائهم امتثالا لتعليمات البنك المركزى لتخفيف الضغط عن كاهل العملاء فى ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأصدر البنك المركزي قبل أيام تعليمات للبنوك قبل أيام بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد والتي تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي.

وقال المركزي في إن التأجيل 6 أشهر دون تطبيق عوائد أي غرامات إضافية على التأخير في السداد، وذلك ضمن التدابير الاحترازية الواجب لمواجهة فيروس كورونا.

للتقليل من الاثار السلبية لكورونا على العملاء



يأتي ذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية للتقليل من الآثار السلبية المتوقعة على الأفراد والشركات جراء انتشار فيروس كورونا، ودعم الاقتصاد المصري بكافة قطاعاته لمواجهة خطر هذا الفيروس.

ويشمل التأجيل 4 أنواع من القروض هى ، القروض الشخصية ، البطاقات الإئتمانية ، القروض بغرض شراء سيارات للإستخدام الشخصى ، القروض العقارية للإسكان الشخصى وفقا للمركزى.



