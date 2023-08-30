بنك القاهرة: وصول عدد عملاء الموبايل والإنترنت البنكي إلى 619 ألفًا بنهاية النصف الأول

شهدت خدمتا الموبايل والإنترنت البنكي خلال الربع الثاني من عام 2023 طفرة في عدد العملاء المشتركين، وصولاً إلى حوالي 619 ألف عميل، بنسبة نمو بلغت 23%، إضافة إلى الخدمات الأخرى المتاحة مثل WhatsApp for business وخدمة Chabot بحسب القوائم المالية الصادرة عن بنك القاهرة.

ويعد بنك القاهرة من أوائل البنوك المشاركة في تطبيق InstaPay والذي أطلقه البنك المركزي المصري دعماً لأهداف الشمول المالي والتحول الرقمي كأول تطبيق مرخص لتقديم خدمة الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية وتيسير المعاملات المالية الإلكترونية للمواطنين بطريقة آمنة ولحظية.

ماكينات الصراف الآلي في بنك القاهرة

ويعمل البنك على تطوير وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلي كأحد أهم وأكبر القنوات الإلكترونية المتاحة بالبنك حيث تبلغ شبكة ماكينات الصراف الآلي بالبنك نحو 1671 ماكينة صراف آلي والتي تغطي جميع محافظات الجمهورية، ما ساهم في الوصول بإجمالي عدد المعاملات إلى حوالي 32 مليون معاملة بنهاية الربع الثاني من عام 2023 بقيمة 65 مليار جنيه.

ويقدم البنك خدمة الاشتراك المجاني في استقبال كشوف حساب البطاقات الائتمانية من خلال البريد الإليكتروني E-statement التي توفر السرعة والسهولة لمتابعة حسابهم، وقد ارتفع عدد المشتركين ليصل إلى 39 ألف عميل بنهاية الربع الثاني لعام 2023 بزيادة 71% على عام 2022.