بنك القاهرة مشارك رئيسى فى فعاليات الشمول المالى للعام الثانى

فايد: الشمول المالى ركيزة أساسية لتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة حجازى: إجراءات مكثفة للترويج للحملة بكافة محافظات الجمهورية محمد سالميشارك بنك القاهرة للعام الثانى على التوالى في فعاليات "الأسبوع العربي للشمول المالي" الذى ينظمه البنك المركزى بهدف زيادة الوعي والثقافة المصرفية



فايد: الشمول المالى ركيزة أساسية لتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة

حجازى: إجراءات مكثفة للترويج للحملة بكافة محافظات الجمهورية

محمد سالم

يشارك بنك القاهرة للعام الثانى على التوالى في فعاليات “الأسبوع العربي للشمول المالي” الذى ينظمه البنك المركزى بهدف زيادة الوعي والثقافة المصرفية بين كل شرائح المواطنين وسهولة حصول الأفراد على الخدمات المالية.

وأوضح طارق فايد رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذى، أن “حملة الشمول المالى” تسهم فى تحويل ثقافة المصريين نحو التعاملات المصرفية، مؤكداُ أهمية نشر ثقافة الوعى المصرفى بين جميع شرائح المجتمع خاصة المرأة المعيلة والشباب فوق سن الـ 16 عاما، والتواجد بالمناطق النائية بمحافظات الصعيد والدلتا والأماكن التى لم تحظى بالخدمات المصرفية الملائمة.

وأضاف فايد أنه من المتوقع أن تشهد “حملة الشمول المالى” هذا العام انطلاقاً واسع المجال، حيث يحرص بنك القاهرة على تقديم باقة متنوعة من العروض التشجيعية التى تستهدف جذب شريحة واسعة من العملاء، من خلال فتح حسابات بنكية للعملاء الجدد دون مصاريف إدارية ودون حد أدنى مع القيام بتخفيض المصاريف السنوية بنسبة 50% لأول سنة، إلى جانب القيام بإصدار مجانى للبطاقة المدفوعة مقدماً “Easy Card” للشباب طوال فترة الحملة، مع تقديم عروض خاصة على منتجات البنك.

وفى سياق متصل، أشار حازم حجازى نائب رئيس مجلس الإدارة، إلى أن بنك القاهرة يشارك فى المبادرة من خلال التواجد فى 35 موقع خارجى ومنها أماكن التسوق، ومراكز الشباب والجامعات والأندية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف أن هناك خطة للتوسع فى شبكة فروع البنك وماكينات الـ ATM لتغطى كل محافظات الجمهورية، إلى جانب إضافة خدمات مصرفية جديدة تناسب جميع شرائح المجتمع، وخدمات المحفظة الإلكترونية Mobile Wallet.

كما تابع حجازى أنه يتم توزيع نشرات تعريفية على العاملين بالبنك والعملاء داخل الفروع خلال فعاليات الحملة، إلى جانب اطلاق سيارات دعائية تجوب مختلف المحافظات والقرى والنجوع للترويج للحملة، مشيراً إلى استمرار بنك القاهرة فى تطبيق استراتيجيته الجديدة لتدعيم الوعى المصرفى بين شرائح المواطنين.