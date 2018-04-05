بنك القاهرة: لدينا خطة للتوسع فى إفريقيا ومنطقة الخليج

سهير محمد





أكد طارق فايد رئيس بنك القاهرة أن بنك القاهرة وضع خطة للتوسع الخارجى تركز فى البداية على إفريقيا ومنطقة الخليج.







وأوضح فايد على هامش توقيع عقد تمويل كيما أن البنك حصل على الموافقة لتفعيل مكتب التمثيل الذى نمتلكه فى الامارات والذى يهدف لخدمة العملاء فى منطقة الخليج ويعمل على خدمة المستثمرين الامارايتين والخليجيين فى مصر واجتذاب مستثمرين جدد بالاضافة الى العمل على زيادة تحويلات المصريين فى الخارج.







وعلى مستوى إفريقيا قال فايد إن فرع البنك فى أوغندا يخضع لاعادة هيكلة ادارية وجارى اجتذاب كفاءات ذات فى إفريقيا لتعيينهم على مستوى الادارة العليا والادارة التنفيذية للبنك فى كمبالا موضحا انه تم ترشيح بعض الشخصيات وفى انتظار موافقة البنك المركزى الاوغندى وسيتم الكشف عنها خلال الايام القادمة







وتابع “نهدف لان يمتلك حصة سوقية أكبر بحيث يكون ضمن أكبر 10 بنوك فى أوغندا”.







وأوضح أن بنك القاهرة كمبالا بمثابة منصة لتواجد البنك فى إفريقيا ونخطط للتواجد فى بلدان إفريقية مثل كينيا وتنزانيا وستكون البداية بمكاتب تمثيل.







وأكد فايد أن بنك القاهرة فى كمبالا سيلعب دورا كبيرا خلال الفترة المقبلة سواء على مستوى خدمة المصدرين المصريين أو على مستوى الاستثمار.







وقال إنه لا تغيير فى هيكل مساهمين لبنك القاهرة كمبالا حيث يمتلك بنك القاهرة 60% والباقى لبنوك حكومية



