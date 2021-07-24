بنك القاهرة: صرف 4 مليارات جنيه من ماكينات البنك خلال إجازة العيد

أكد محمد ثروت رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك القاهرة ، أنه تم سحب 4 مليارات جنيه من ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك القاهرة خلال فترة إجازة العيد.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «المال»، أن مصرفه يمتلك شبكة ماكينات الصراف الآلي ATM تصل إلى 1200 ماكينة.

وأشار رئيس قطاع التجزئة أن بنك القاهرة يستهدف الوصول بماكينات الصراف الآلي ATM إلى 1750 ماكينة، نهاية العام الجاري.

وقرر البنك المركزي تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو 2021 ولمدة 4 أيام بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، على أن تنتهي يوم أول أمس وتستأنف البنوك عملها غدا الأحد.

وتستعين البنوك العاملة في السوق المحلية، بشركات نقل الأموال للقيام بتغذية ماكينات الصراف الآلي التابعة لها بالنقود، في حالة تواجد الماكينات الصراف الآلي في الشوارع المختلفة، أما في حال تواجد ماكينة الصراف الآلي، في فرع البنك، فيتم تغذيتها بالأموال من خلال موظفي الفرع المتواجد به الماكينة.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري في يونيو الماضي مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتبارا من أول يوليو الماضي وحتى 31 ديسمبر 2021.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واستمراراً لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة “كورونا” والتي تهدف لتنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.