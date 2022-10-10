بنك القاهرة شريكًا استراتيجيًا لمعرض تراثنا للعام الثاني على التوالي

يشارك بنك القاهرة في فعاليات معرض “تراثنا” للحرف اليدوية، خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الحالي، كشريك استراتيجي حصري للمعرض، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للعام الثانى على التوالي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتأتي مشاركة البنك فى المعرض فى إطار مبادرته المجتمعية bGreen والتى أطلقها منذ بداية عام 2020م؛ بهدف دعم الاقتصاد الأخضر ونشر الوعي البيئي، الذي يعد من أهم محاوره دعم المنتجات الصديقة للبيئة.

ويقوم البنك بتقديم الدعم والمساندة الكاملة لكل المشاركين بالمعرض من أصحاب الحرف اليدوية والمشروعات الصديقة للبيئة.

مبادرة bGreen من بنك القاهرة

وبهذه المناسبة، أكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ بنك القاهرة، حرص البنك على أن يكون شريكًا استراتيجيًا للمعرض للعام التالي على التوالي، فضلًا عن الرعاية السابقة لفعاليات المعرض في نسختيه الأولى والثانية.

وأضاف أن ذلك يأتي انطلاقًا من أهمية المعرض، وما يقدمه من فرص تسويقية متميزة لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية لتسويق منتجاتهم، مشيرًا إلى أن بنك القاهرة، يواصل، من خلال تلك الشراكة، دعم المنتجات الصديقة للبيئة.

وفى ذات السياق، أكدت هايدي النحاس، رئيس قطاع اتصالات المؤسسة والتنمية المستدامة في بنك القاهرة حرص البنك على الشراكة الاستراتيجية بمعرض تراثنا؛ لتقديم الدعم والمساندة للمشاركين بالمعرض من أصحاب الحرف اليدوية والمشروعات الصديقة للبيئة.

وأوضحت أن الاستدامة البيئية تعد محورًا أساسيًا لخطة عمل البنك فى كل سياساته وممارساته للحفاظ على البيئة من خلال إطلاق مشروعات بيئية فى إطار مبادرتنا bGreen.

وقد قام البنك بإطلاق مشروعات عديدة، أبرزها مبادرة نشر الوعى البيئي بين تلاميذ المدارس داخل 150 مدرسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومشروع تنظيف نهر النيل والشواطئ بالأسكندرية والساحل الشمالى ودعم الحرف والمنتجات الصديقة للبيئة.

وأطلق بنك القاهرة كذلك مشروع تدريب الشباب من رواد الأعمال داخل 12 جامعة وحثهم على إقامة مشروعات داعمة للبيئة فى مختلف المجالات، فضلًا عن مشاركة البنك فى مهرجان Greenish لنشر الوعى البيئي بين المواطنين بحضور أكثر من 1000 شاب وفتاة بمقر Greek Campus.

دعم الأعمال الفنية

وشارك بنك القاهرة فى رعاية ودعم الأعمال الفنية المتميزة لطلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان؛ من خلال انتقاء أفضل 12 لوحة فنية تم رسمها من طلبة وطالبات الجامعة ويتم استخدامها فى التصميمات الدعائية للبنك خلال العام الجديد 2022 للتوعية والتعبير عن أهداف التنمية المستدامة التى حددتها الأمم المتحدة لتحقيق التنمية الشاملة.

تقرير الانبعاثات الكربونية

وأطلق البنك مبادرة “لتنظيف نهر النيل” بالقناطر الخيرية بالتزامن مع اليوم العالمى للنظافة، كما يعمل البنك على إصدار تقرير الإنبعاثات الكربونية لتقييم نسبة الاستهلاك والانبعاثات تمهيدًا لإعداد خطة استراتيجية لخفض الأنبعاثات والأتجاه نحو Zero Carbon” “ لمواكبة السياسة الوطنية للإستدامة، وإجراء أول ماراثون صديق للبيئة تحت مسمى Green Run لنشر الوعى البيئى والحث على عدم تداول البلاستيك أحادى الاستخدام.