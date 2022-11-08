بنك القاهرة راعياً لفعاليات اليوم التطوعى للتنظيف بشرم الشيخ

يشارك بنك القاهرة فى فعاليات اليوم التطوعى للتنظيف بمدينة شرم الشيخ، فى إطار مبادرة “شرم الشيخ بدون أكياس بلاستيك”، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة، محافظة جنوب سيناء، برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، سفارة سويسرا والإتحاد الأوروبى، وتهدف المبادرة للحد من إستخدام المواد البلاستيكية أحادية الإستخدام.

وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة إن الإهتمام بالبيئة يعد محوراً أساسياً لإستراتيجية العمل بالبنك مما دفعنا لإطلاق مبادرتنا bGreen خلال عام 2020، والتى تستهدف دعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية ونشر الوعى البيئى بين مختلف شرائح المواطنين، بما يتوافق مع خطط الدولة والتوجهات العالمية لمواجهة التحديات البيئية”، مؤكداً على أهمية المبادرة والتى يتم تنفيذها بمدينة شرم الشيخ فى إطار جهود المحافظة لإنعقاد قمة المناخ COP 27.

وذكرت هايدى النحاس، رئيس قطاع اتصالات المؤسسة والتنمية المستدامة ببنك القاهرة، أن فعاليات اليوم التطوعى تمتد لتشمل تنظيف مياه البحار من البلاستيك والمناطق البرية كمحمية رأس محمد.

وأوضحت أن تلك المشاركة تأتى فى إطار جهود البنك للإستغناء عن البلاستيك أحادى الإستخدام حيث أطلقنا خلال عام 2021 مشروع «فؤاد بلا بلاستيك» بالتعاون مع القنصلية الفرنسية بالإسكندرية و “بانلاستيك مصر”، فضلاً عن مشاركتنا الحالية فى مبادرة “شرم الشيخ بدون أكياس بلاستيك” لما تمثله المبادرة من أهمية بالغة لرفع الوعى بمخاطر المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وقد شهدت فعاليات اليوم التطوعى مشاركة منظمات الشباب المحلية والمدارس والفنادق، كما تم تنظيم عمليات التنظيف تحت الماء بالتعاون مع غرفة الغوص والرياضات المائية (CDWS) للحد من النفايات البلاستيكية ذات الإستخدام الواحد والتي يتم التخلص منها تحت الماء بواسطة القوارب.

ويذكر أن بنك القاهرة مان قد أطلق مشروعات عديدة ضمن مبادرته bGreen، ومنها مشروعات تنظيف الشواطئ ومشروعات إعادة تدوير المخلفات ونشر الوعى البيئى بين الطلاب داخل 150 مدرسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ودعم المشروعات الصديقة للبيئة، وزيادة الوعى بأهداف التنمية المستدامة من خلال الفنون وغيرها.