بنك القاهرة : حجم الإقراض الرقمى للمشروعات متناهية الصغر يتجاوز 2500 عميل شهريا

قال محمد ثروت، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية فى بنك القاهرة إن القروض الممنوحة عبر الوسائل الرقمية للمشروعات متناهية الصغر شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية، لتتجاوز 2500 عميل شهريا.

وأضاف ثروت، فى تصريحات لـ«المال»، أن محفظة تمويل المشروعات متناهية الصغر بالبنك تجاوزت 6.5 مليار جنيه حتى منتصف ديسمبر الجاري.

كان بنك القاهرة قد أطلق فى أكتوبر من العام الماضى أول خدمة بالقطاع المالى لإتاحة التمويلات للمشروعات متناهية الصغر رقمياً بمقار أنشطة العملاء فى أقل من ساعة دون حاجة العميل لزيارة الفرع.

وتتراوح قيمة القرض الرقمى لتمويل المشروعات متناهية الصغر بين 25 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه كحد أقصى على فترة سداد من 18 شهرا إلى 3 سنوات.

وأشار ثروت إلى أن محفظة التجزئة المصرفية بالبنك تجاوزت 50 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه حقق نجاحات كبيرة فيما يتعلق بالتمويل العقاري.

وعن حصيلة الشهادات مرتفعة العائد بفائدة %17.25 سنويا، قال إن درجة إقبال العملاء عليها مرضية إلى حد كبير.

وقرر بنك القاهرة فى 27 أكتوبر الماضي، طرح شهادة جديدة باسم «بريمو جولد» لمدة 3 سنوات بعائد %17.25 سنويًا، كما أصدر من الشهادة نفسها عائدًا يصرف شهريا بنسبة %16 وبشكل ربع سنوى %16.25.

وجاء قرار بنك القاهرة بطرح شهادات مرتفعة العائد بالتوزاى مع إصدار بنكى «الأهلى» و«مصر» أخرى بفائدة تصل إلى %17.25 سنويا.