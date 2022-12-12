بنك القاهرة:ارتفاع إجمالي محفظة قروض للعملاء بقيمة 19 مليار جنيه

كشفت نتائج أعمال بنك القاهرة ارتفاع إجمالي محفظة القروض للعملاء تقدر بنحو 19 مليار جنيه لتصل إلى 129 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022 بنسبة نمو 17%متضمناً تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التجزئة المصرفية.

تمويل بنك القاهرة للشركات الكبرى

وواصل البنك دوره في دعم عملائه بشكل عام بتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي ومساندة المشروعات القومية بمختلف القطاعات التي تمس احتياجات المواطنين، حيث حققت محفظة قروض الشركات الكبرى والبنوك إرتفاعاً لتصل إلي نحو 63.3 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بـ 54.4 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 16%.

كما ارتفعت الحدود النقدية لمحفظة قطاع التمويل الهيكلى والقروض المشتركة حتى الربع الثالث من عام 2022 بقيمة 4 مليار جنيه.