بنك الطعام يوقع بروتوكول تعاون مع مجموعة «بولي سيرف للأسمدة»

أعلن بنك الطعام المصري عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركتي أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية وأسوان للأسمدة (مجموعة بولي سيرف للأسمدة) لدعم برنامج التغذية المدرسية “ابني بكرة” في محافظتي القليوبية وأسوان.

ولفت بيان لبنك الطعام إلى أن البروتوكول يحقق استفادة لأكثر من 2000 طالب، وفرص عمل للمرأة المعيلة.

وأضاف، يأتي ذلك كخطوة هامة في سبيل توفير الوجبات الغذائية الصحية والمتوازنة للطلاب الأكثر احتياجًا في المحافظات التي تشملها البروتوكولات وهي القليوبية وأسوان والدقهلية.

أقيمت مراسم التوقيع بحضور مصطفى الجبلي الرئيس التنفيذي ونورهان الجبلي عضو مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة بولي سيرف للأسمدة ومحسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري وشيماء نبيل نائب رئيس قطاع تميز العملاء ورضوى خيري مدير الشراكات.

وتعليقا على هذا التعاون قال محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام: إننا نؤمن بأن الوصول للغذاء يمثل حق إنساني أصيل، لذلك فإنّ برامج بنك الطعام المصري التي تستهدف طلبة المدارس.

وأضاف نسعى من خلالها للوصول لأكبر عدد من طلبة المدارس الأكثر احتياجًا للوجبات الغذائية المتوازنة والتي تقدم قيمًا غذائية متكاملة ومدروسة، خاصة وأن المرحلة الابتدائية تمثل أحد أهم مراحل النمو الجسماني والذهني للطلبة في تلك الفئة العمرية الحساسة.

واستكمل، لذلك فإن توفير الوجبات المدرسية تجعل المدرسة بيئة جاذبة للطلبة، كما أن التغذية السليمة والمتوازنة التي يحصل عليها أطفال المدارس ستعمل على رفع وعي الطلبة والأمهات بأهمية اتباع نظام غذائي صحي يساعد صغار السن على النمو جسمانيًا وعقليًا بشكل سليم وآمن.

كما يساعدنا في تمكين امهات الأطفال من خلال عملهم كطهاة، مضيفا، لذلك يسعدنا هذا التعاون مع شركتي أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية و شركة أسوان للاسمدة، كبرى شركات الأسمدة الفوسفاتية والكيماويات في مصر منذ أكثر من 75 عامًا.

يتضمن البروتوكول تأسيس مطابخ مركزية وقاعتين طعام بمدرسة الأمل الابتدائية ومدرسة عزبة شكري بمنطقة أبو زعبل بالقليوبية.

وتأسيس مطبخ مركزي وقاعتي طعام بمدرستي السباعية شرق الابتدائية ومدرسة النصر للفوسفات الإعدادية بالسباعية في أسوان على أن تساهم شركة أبو زعبل بنسبة من تكلفة تجهيز الوجبات لطلاب هذه المدارس مع تحمل كافة تكاليف تجهيز وجبات طوال العام كجزء من مشروع “التكية”.

ومن جانبه صرح المهندس مصطفى الجبلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بولي سيرف، بأن هذا التعاون يأتي في إطار سياسة المجموعة في تعزيز الاستدامة الاجتماعية في المجتمع المحيط وخاصة في تنمية القدرات الذهنية والجسمانية للطلاب بالإضافة إلى تمكين المرأة يإيجاد فرص عمل مناسبة لهن.