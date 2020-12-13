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بنك الطعام يوزع 5 ملايين وجبة علي 22 محافظة

في إطار دعم البنك لفئات الأكثر احتياجًا
المرسي عزت 2:52 م, الأحد, 13 ديسمبر 20 2:52 م, الأحد, 13 ديسمبر 20

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أعلن بنك الطعام المصري، عن بدء حملة 5,000,000 وجبة، تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً من كبار السن، والطلبة المغتربين، والمرأة المعيلة، والمرضى، وأصحاب الهمم والقدرات الخاصة والعمالة غير المنتظمة، يأتي ذلك استمراراً لحملات الخير التي يطلقها البنك.


وسيتم توزيع الوجبات في 22 محافظة (145 جهة)؛ “محافظة القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – البحيرة – الدقهلية – دمياط – الغربية – كفر الشيخ – المنوفية – الشرقية – السويس – بورسعيد – بنى سويف – الفيوم – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر – وأسوان”. 

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وجبات بنك الطعام

وقال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن حملة 5,000,000 وجبة تأتى ضمن أنشطة البنك ودوره الريادي في المشاركة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي.

أوضح أن بنك الطعام المصري يسعى الى تحقيق العدالة الاجتماعية بالوصول الى الأماكن الأشد فقراً سواء القريب منها أو البعيدة كالمناطق الحدودية والصحراوية النائية والتي يصعب الوصول إليها لتلبية احتياجات أهلها، عن طريق قوافل الخير بالبنك الذي يهدف الى رفع المعاناة وتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطن مصري.

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بقلم المرسي عزت

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