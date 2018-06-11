بنك الطعام يقدم 120 مليون وجبة فى رمضان

خالد بدر الدينأكد معز الشهدى، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن بنك الطعام نجح، في رمضان هذا العام، في إفطار نحو أربعة ملايين صائم يوميًّا، أي نحو 120 مليون وجبة خلال الشهر، وأن البنك استثمر أكثر من 100 مليون جنيه لتدشين مصانع لتعبئة وتغليف الغذاء الجاف وإنشاء مزارع لتسمين المواشي وإنتاج ا

خالد بدر الدين





أكد معز الشهدى، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن بنك الطعام نجح، في رمضان هذا العام، في إفطار نحو أربعة ملايين صائم يوميًّا، أي نحو 120 مليون وجبة خلال الشهر، وأن البنك استثمر أكثر من 100 مليون جنيه لتدشين مصانع لتعبئة وتغليف الغذاء الجاف وإنشاء مزارع لتسمين المواشي وإنتاج الألبان، وزراعة نحو 700 فدان؛ لضمان استدامة الأعمال التي يقوم بها البنك من أجل الفقراء.





وقال الشهدى، لوكالة رويترز، أثناء زيارة مقر ومصانع بنك الطعام ”بدأنا في 2006 بحجم أعمال يبلغ نحو 8 ملايين جنيه (حوالي 448 ألف دولار) من مجموعة من الأصدقاء ورجال الأعمال، لكن حاليًّا وصلنا لأكثر من 400 مليون جنيه تبرعات نقدية، وأكثر من 6 مليارات جنيه تبرعات عينية“.

وذكرت وكالة رويترز أن بنك الطعام هو أول مؤسسة متخصصة بمصر غير هادفة للربح أنشئت عام 2006 من أجل القضاء على الجوع مستهدفًا الفئات الأشد فقرًا وتفرع منها بنك الشفاء في 2011، وبنك الكساء في 2012، وبنك الحياة الكريمة في 2016.

وأضاف الشهدى الذي نجح في تأسيس وتطوير 28 بنكًا للطعام بـ26 دولة في العالم: ”كان هدفنا القضاء على الجوع في مصر عام 2020، لكن بعد عام 2010 والأحداث التي مرت بها البلاد تغيرت نسب الفقر والأرقام، لذا سيتأجل الهدف. نعكف الآن على عدد من الدراسات لتحديد الموعد الجديد“.

ويساعد عشرات الآلاف من المتطوعين بنك الطعام في أعماله الخيرية المختلفة، بجانب نحو 420 عاملًا وموظفًا معينين لدى البنك، ويساعد بنك الطعام وغيره من المؤسسات الخيرية في مصر مثل دار الأورمان ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة رسالة ملايين المصريين على مواجهة أعباء الحياة وزيادات الأسعار المتتالية في جميع السلع والخدمات.

ولم تغب الحكومة كليا عن المشهد، بل تعمل على التوسع بقوة في برنامج (تكافل وكرامة) الذي يقدم دعمًا نقديًّا شهريًّا للأسر الأشد فقرًا في مصر بجانب زيادة الدعم الموجه للمواطنين في بطاقة التموين.

وتدعم حكومة مصر نحو 70 مليون مواطن من خلال بطاقات تموين. وتخصص الحكومة 50 جنيهًا شهريًّا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء السلع.

ولتخفيف عبء برنامج الإصلاح الاقتصادى على محدودي الدخل، اتخذت السلطات المصرية عددًا من الإجراءات الاجتماعية للعام الثاني على التوالي، شملت زيادة الأجور والرواتب ورفع حد الإعفاء الضريبي وتطبيق علاوات استثنائية ورفع المعاشات.