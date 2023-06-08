بنك الصين الشعبي يثبت سعر الدولار مقابل اليوان عند 7.1280

حدد بنك الصين الشعبي، صباح اليوم الخميس، سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 7.1280 يوان لكل دولار، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وكانت التوقعات تشير إلى تسجيل الدولار 7.1282 يوان، وبلغ سعر الإغلاق السابق لليوان مقابل الدولار 7.1340 يوان، كما قام البنك بضخ 2 مليار يوان ضمن عمليات إعادة الشراء في الأسواق لأجل 7 أيام، بعائد 2.0%.

تجدر الإشارة إلى أن بنك الصين يقوم بالتأثير على سعر الدولار الأمريكي من خلال ربط قيمة عملته اليوان بعملة الدولار،

حيث يستخدم البنك سياسة سعر الصرف الثابت، والتي تختلف عن سعر الصرف الحر الذي تستخدمه الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى، مع ترك هامش تحرك لعملة الصين للتحرك في نطاق ضيق.

ويقوم بنك الصين بإدارة قيمة اليوان عن طريق إبقائه ثابتًا أمام سلة من عملات الدول التي تعتبر شركاء للصين. ويتم قياس السلة بسعر الدولار، نظرًا إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لدولة الصين.