بنك الصادرات يتفق مع الاستثمار الأوروبي على منحة إدارة المخاطر

رجب عزالدين قال البنك المصرى لتنمية الصادرات إنه اتفق مع بنك الاستثمار الأوروبي على أوجه استفادته من المنحة المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 500 ألف يورو. وأضاغف البنك في بيان للبورصة المصرية أن تلك المنحة تأتي في شكل برنامج…

رجب عزالدين

قال البنك المصرى لتنمية الصادرات إنه اتفق مع بنك الاستثمار الأوروبي على أوجه استفادته من المنحة المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 500 ألف يورو.

وأضاغف البنك في بيان للبورصة المصرية أن تلك المنحة تأتي في شكل برنامج معونة فنية يحدد بنك الصادرات أوجه الاستفادة منها وذلك في إطار التعاون المستمر بين المؤسستين.

وتابع البيان أن تلك المنحة سيتم توجيهها بصورة أساسية لقطاعات التمويل المسؤلة عن إدارة المخاطر بالبنك وصولاً لأفضل الممارسات الدولية في هذه المجالات.

وارتفعت أرباح البنك بنسبة 61%إلى 396 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2017-2018 مقابل أرباح بلغت 246.37 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.

ويبلغ رأسمال البنك الحالي 1.7 مليار جنيه، موزعاً على 172 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات.