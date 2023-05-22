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بنك الشعب الصيني يقرر تثبيت أسعار الفائدة في مايو عند 3.65%

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وجاءت هذه الخطوة بعد أن ثبت البنك المركزي سعر الفائدة

بنك الشعب الصيني يقرر تثبيت أسعار الفائدة في مايو عند 3.65%
أيمن عزام

أيمن عزام

6:42 م, الأثنين, 22 مايو 23

أبقى بنك الشعب الصيني على مستويات الفائدة دون تغيير للشهر التاسع على التوالي في مايو عند 3.65% كما هو متوقع على نطاق واسع.

وثبت بنك الشعب معدل القرض الأساسي لمدة عام، والذي يستخدمه لتسهيل الإقراض متوسط الأجل لقروض الشركات والأسر، عند 3.65%، في حين تم الإبقاء على معدل الخمس سنوات، وهو مرجع للرهون العقارية، عند 4.3%.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن ثبت البنك المركزي سعر الفائدة متوسط الأجل عند 2.75% الأسبوع الماضي.

وفي غضون ذلك، تراجع اليوان الأسبوع الماضي دون مستوى مهم عند 7 يوان للدولار في كل من التجارة الداخلية والخارجية، وذلك بعد أن أظهرت البيانات نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة والاستثمار في الأصول الثابتة بوتيرة أبطأ في أبريل مما توقعه الاقتصاديون.

أيمن عزام

أيمن عزام

6:42 م, الأثنين, 22 مايو 23