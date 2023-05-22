بنك الشعب الصيني يقرر تثبيت أسعار الفائدة في مايو عند 3.65%

أبقى بنك الشعب الصيني على مستويات الفائدة دون تغيير للشهر التاسع على التوالي في مايو عند 3.65% كما هو متوقع على نطاق واسع.

وثبت بنك الشعب معدل القرض الأساسي لمدة عام، والذي يستخدمه لتسهيل الإقراض متوسط الأجل لقروض الشركات والأسر، عند 3.65%، في حين تم الإبقاء على معدل الخمس سنوات، وهو مرجع للرهون العقارية، عند 4.3%.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن ثبت البنك المركزي سعر الفائدة متوسط الأجل عند 2.75% الأسبوع الماضي.

وفي غضون ذلك، تراجع اليوان الأسبوع الماضي دون مستوى مهم عند 7 يوان للدولار في كل من التجارة الداخلية والخارجية، وذلك بعد أن أظهرت البيانات نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة والاستثمار في الأصول الثابتة بوتيرة أبطأ في أبريل مما توقعه الاقتصاديون.