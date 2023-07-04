بنك الشعب الصيني يعلن سعر الدولار مقابل اليوان عند 7.2046

حدد بنك الصين الشعبي اليوم الثلاثاء سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 7.2046 يوان لكل دولار، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

وكانت التوقعات تشير إلى تسجيله 7.2386 يوان، وبلغ سعر الإغلاق السابق لزوج اليوان دولار 7.2450 يوان، كما قام البنك بضخ 2 مليار يوان ضمن عمليات إعادة الشراء في الأسواق لأجل 7 أيام، بعائد 1.9%.

ويقوم بنك الصين يقوم بالتأثير على سعر الدولار الأمريكي من خلال ربط قيمة عملته – اليوان – بعملة الدولار، حيث يستخدم البنك سياسة سعر الصرف الثابت، والتي تختلف عن سعر الصرف الحر الذي تستخدمه الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى، مع ترك هامش تحرك لعملة الصين للتحرك في نطاق ضيق.

ويقوم بنك الصين بإدارة قيمة اليوان عن طريق إبقاءه ثابتا أمام سلة من عملات الدول التي تعتبر شركاء للصين. ويتم قياس السلة بسعر الدولار USD نظرا إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لدولة الصين.