بنك الشركة المصرفية يقرر إلغاء الشهادة الخماسية

سيد بدر:قرر بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إلغاء الشهادة الخماسية ذات العائد الثابت 15%، بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة (تعادل 1%)، في اجتماع الخميس الماضي .وتترقب بنوك القطاع تحركات السوق، فيما يتعلق بتحريك أسعار الفائدة، ولم يخفض البنكان الح



سيد بدر:

قرر بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إلغاء الشهادة الخماسية ذات العائد الثابت 15%، بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة (تعادل 1%)، في اجتماع الخميس الماضي .

وتترقب بنوك القطاع تحركات السوق، فيما يتعلق بتحريك أسعار الفائدة، ولم يخفض البنكان الحكوميان الأكبر الأهلي ومصر، الفائدة سوى على حساب التوفير بواقع 0.5%، وحسابات كبار العملاء بواقع 1% على التوالي، كما لم يعلنا ما إذا كان سيستمر العمل بالشهادات مرتفعة العائد 17%، أم سيتم إلغائها، أو تخفيض الفائدة عليها.

وقال أشرف نجم، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك الشركة المصرفية لـ”المال”، إنه تقرر استمرار طرح الشهادة الثلاثية ثابتة العائد، بفائدة 14% بعائد شهري دون تغيير.