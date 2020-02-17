بنك الشركة المصرفية يحقق 12.4 مليون دولار صافي أرباح خلال 2019

قالت مصادر ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية “SAIB” أن صافي أرباح البنك ارتفعت خلال 2019 لتسجل 12.4 مليون دولار مقابل خسائر بقيمة 7.5 مليون دولار خلال عام 2018، بنمو سنوي 265.3% .

وكان مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية قد عقد اجتماعًا الأحد الماضى لاعتماد نتائج أعماله حيث حقق تحسن في كافة المؤشرات خلال العام الماضي .

يشار إلى أنه تم تعيين مجلس إدارة جديد منذ أكثر من عام بقيادة طارق الخولي، وكيل محافظ البنك المركزي السابق، لبنك SAIB ومؤخرًا أطلق البنك علامته التجارية الجديدة .

وقال طارق الخولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، أن “الهوية والعلامة التجارية الجديدة تعكس القيم الأساسية للبنك المتمثلة في “الوحدة، والجدارة بالثقة، والقوة، والاستقرار”.

وأضاف أن البنك يتخذ خطوات متعددة من شأنها تعزيز مكانة البنك بالسوق المحلي، وتحقيق الانتشار المستهدف لدى قطاع عريض من العملاء، والتوسع بقوة في خدمة المواطنين، وترسيخ فكر الشمول المالي بالمجتمع المصري.

وكانت المؤشرات المالية للبنك في 9 أشهر من العام الماضي أظهرت تحوله للربحية خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام الماضي، على أساس سنوي، ليحقق 9.24 مليون دولار صافي ربح مقابل خسائر بلغت 16.51 مليون دولار في نفس الفترة من العام قبل الماضي .

كما ارتفعت إجمالي الودائع بنسبة 10 بالمائة بنهاية سبتمبر 2019 لتصل إلى 4.26 مليار دولار، مقابل 3.856 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2018 .

وصعد إجمالي القروض خلال الفترة بنسبة 4% لتسجل 1.57 مليار دولار، مقارنة بـ1.511 مليار دولار خلال الفترة المنصرمة من العام قبل الماضي.