بنك الشركة المصرفية يبحث مصير أسعار الفائدة غدا

سيد بدر:قال أشرف نجم، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك الشركة المصرفية، إن البنك سيعقد اجتماعًا تنفيذيًا غدًا الأحد لبحث مصير أسعار الفائدة بعد قرار البنك المركزي بخفضها 1% مساء الخميس الماضي .يشار إلى أن البنك ثبت الفائدة على أوعيته الإدخارية عقب قرار المركزي منتصف فبراير الماضي بخفض الفائدة

سيد بدر:

قال أشرف نجم، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك الشركة المصرفية، إن البنك سيعقد اجتماعًا تنفيذيًا غدًا الأحد لبحث مصير أسعار الفائدة بعد قرار البنك المركزي بخفضها 1% مساء الخميس الماضي .

يشار إلى أن البنك ثبت الفائدة على أوعيته الإدخارية عقب قرار المركزي منتصف فبراير الماضي بخفض الفائدة 1% بينما خفضها على الحسابات الاستثمارية بواقع 1% لتسجل 14.5% مقابل 15.5%.

وقرر البنك المركزي مساء الخميس الماضي خفض الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة مئوية لتسجل 16.75% و17.75%، بعد تراجع أسعار التضخم لمستويات 11.88% بنهاية فبراير الماضي .