بنك الراجحي يعتزم إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى

أعلن مصرف الراجحي السعودي اليوم الإثنين أنه يعتزم إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالريال وطرحها طرحا عاما، دون أن يحدد قيمتها، بحسب وكالة رويترز.

وقال البنك في بيان للبورصة السعودية إن قيمة الطرح سيتم تحديدها “في وقت لاحق بناء على ظروف السوق”، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي بموجب برنامج إصدار أسسه البنك في 20 أكتوبر.

وأوضح أن الهدف من الطرح “تعزيز رأس المال من الشريحة الأولى وللأغراض العامة للمصرف”.

وتم تعيين شركة الراجحي المالية كمستشار مالي ومدير الترتيب والمتعامل الوحيد، وذلك لأغراض إنشاء البرنامج وإصدار وطرح الصكوك.

تجدر الإشارة إلى أن النتائج المالية الأولية أظهرت ارتفاع أرباح مصرف الراجحي في الربع الثالث من 2022، بنسبة 14.8%، إلى نحو 4.35 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 3.79 مليار ريال في الربع المماثل من 2021.

وبحسب بيان مصرف الراجحي على “تداول السعودية”، أمس الأحد، فإن صافي الدخل ارتفع في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 9.55% إلى 7.2 مليار ريال.

وقال المصرف، إن ذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات الأجنبية، وقابل ذلك انخفاض في الدخل من العمليات الأخرى.