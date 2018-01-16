بنك التنمية والعمال يقفز بأنشطته 132%

❐ 500 مليون جنيه صافى الأرباح.. و 10 مليارات زيادة فى الودائع ❐ 2.2 مليار جنيه محفظة المشروعات الصغيرة.. و«التجزئة» ترتفع 240 مليون ❐ صافى القروض ينمو %44 بقيمة مليارى جنيه.. وخفض «غير المنتظمة» %19محمد سالم ـ سيد بدرقال ماجد فهمى، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصر

❐ 500 مليون جنيه صافى الأرباح.. و 10 مليارات زيادة فى الودائع

❐ 2.2 مليار جنيه محفظة المشروعات الصغيرة.. و«التجزئة» ترتفع 240 مليون

❐ صافى القروض ينمو %44 بقيمة مليارى جنيه.. وخفض «غير المنتظمة» %19



محمد سالم ـ سيد بدر

قال ماجد فهمى، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن مصرفه استطاع تحقيق معدلات نمو كبيرة خلال العام الماضى، على مستوى جميع الأنشطة المصرفية، مشيرا إلى أن إجمالى النشاط (تحت التدقيق) ارتفع من 8.6 مليارات جنيه بنهاية 2016 إلى 20 مليار جنيه بنهاية 2017، بمعدل نمو صافى %132.5.

وأضاف فى تقرير حصلت «المال» على نسخة منه، أن الودائع حققت زيادة بنحو 10 مليارات جنيه لتصل إلى أكثر من 14 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017، بمعدل %247، وهو أعلى نمو على مستوى القطاع المصرفى، حسب وصف التقرير، كما ارتفعت محفظة قروض العملاء إلى نحو 7.6 مليار جنيه، مقابل 5.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016، بمعدل نمو %29 عن العام الماضى، وبلغت المحفظة المنتظمة نحو 6.5 مليار جنيه مقابل 4.5 مليار جنيه، بمعدل نمو صافى %44، بزيادة قدرها 2 مليار جنيه.

وأشار إلى تحجيم محفظة الديون غير المنتظمة، وخفضها بنحو 273 مليون جنيه بمعدل %19، ويستهدف البنك تحقيق نتائج جيدة على مستوى تسوية الديون المتعثرة فى العام المقبل.

وتوقع رئيس مجلس الإدارة، أن يحقق البنك صافى ربح بقيمة 500 مليون جنيه، بعد خصم المخصصات والضرائب، محققا نموا %263 مقارنة مع الأرباح المُحققة فى 2016، وتقدر بقيمة 190 مليون جنيه.

فى سياق متصل قال حمدى عزام، نائب رئيس البنك، إن محفظة تمويل الشركات الكبرى ارتفعت من 2.6 مليار جنيه بنهاية 2016، إلى 3.6 مليار جنيه بنهاية 2017، بنمو %38، وتم توجيهها للقطاعات الإستراتيجية وعلى رأسها القطاع الصناعى.

وأكد أن البنك يولى اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لأهميتها فى خدمة المجتمع، وتفعيلا لمبادرة البنك المركزى، وتماشيا مع سياسة الدولة باعتبارها قاطرة التقدم الاقتصادى، لافتًا إلى أن المحفظة ارتفعت من 150 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2011، إلى 2.2 مليار جنيه بنهاية 2017، بنسبة نمو %1366.

وتابع أن البنك ينفذ استراتيجية حديثة فى التجزئة المصرفية، تحت مسمى (التجزئة المصرفية من أجل تنمية المجتمع)، تم من خلالها إطلاق بعض البرامج، وأخرى جارى دراستها، وحقق قطاع التجزئة المصرفية زيادة قدرها 240 مليون جنيه، لتصل إلى نحو 700 مليون جنيه بنهاية العام الماضى، بنسبة نمو %52 مقارنة بعام 2016.

وقام البنك بتوفير تمويلات بقيمة 120 مليون جنيه خلال العام الماضى، لتوصل الغاز الطبيعيى لنحو 66 ألف وحدة سكنية، كما يستهدف توفير تمويلات بنحو 450 مليون جنيه، لتوصيل الغاز الطبيعى لنحو 160 ألف وحدة، خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالتمويل العقارى، عمل البنك على تفعيل مبادرة البنك المركزى لمحدودى ومتوسطى الدخل وفوق المتوسط، وبلغ عدد عملاء المبادرة نحو3300 عميل، بتمويل ممنوح 340 مليون جنيه، ويدرس البنك حاليًا تمويل 2000 وحدة، بقيمة 250 مليون جنيه.