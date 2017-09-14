بنك التنمية والعمال يستهدف خفض التعثر إلى 5%

❐ عزام: البنك يخطط لضخ 420 مليون جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازلالمال ــ خاصيستهدف بنك التنمية الصناعية والعمال، خفض نسبة الديون المتعثرة لديه من %18 حاليا إلى %5 خلال العام المقبل 2018، لتكون متوافقة مع النسب العالمية.وقال حمدى عزام، نائب رئيس مجلس إدارة البنك فى تصريحات خاصة لـ "المال"، إن

❐ عزام: البنك يخطط لضخ 420 مليون جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل

المال ــ خاص

يستهدف بنك التنمية الصناعية والعمال، خفض نسبة الديون المتعثرة لديه من %18 حاليا إلى %5 خلال العام المقبل 2018، لتكون متوافقة مع النسب العالمية.

وقال حمدى عزام، نائب رئيس مجلس إدارة البنك فى تصريحات خاصة لـ “المال”، إن نسب التعثر كانت تقدر بـ %56 من إجمالى محفظة القروض عند تولى الإدارة الجديدة المسئولية مطلع العام الماضى، مشيراً إلى أن الادارة نجحت فى خفض تلك النسبة إلى %18 حاليا، من إجمالى محفظة القروض البالغة 7.4 مليار جنيه.

وأكد “عزام” أن مصرفه يتفاوض بشكل شبه يومى مع المتعثرين للحصول على مستحقاته، مضيفا:” لن نترك أموالنا لدى المتعثرين لأنها فى النهاية أموال مودعين”.

ولفت إلى أن مصرفه ضخ ما لا يقل عن 80 مليون جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لأكثر من 160 ألف وحدة بمختلف أنحاء الجمهورية، ويخطط لضخ 420 مليون جنيه للوصول بمحفظة الغاز الطبيعى إلى 500 مليون جنيه خلال السنوات المقبلة.

كان حمدى عزام، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال قد قال لـ “المال”، قبل أيام، إن مصرفه يخطط لتحقيق صافى ربح 500 مليون جنيه بنهاية العام الحالى، بعدما نجح فى تحقيق 221 مليون جنيه أرباحا، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالى.

وأشار إلى أن مصرفه تمكن من جذب سيولة 4 مليارات جنيه خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017، لترتفع حجم الودائع من 3.8 مليار جنيه، فى بداية العام الحالى، إلى 7.8 مليار فى أغسطس الماضى.

وأضاف أن البنك تعاقد مؤخراً مع شركة برايس ووتر هاوس، لإعادة هيكلة قطاع الموارد البشرية، وبدأت الشركة عملها مؤخراً، ويستهدف الاتفاق إعادة هيكلة البنك لمدة 6 شهور، بهدف تطوير الموارد البشرية، وهيكلة العمالة والأجور والتدريب، والهيكل التنظيمى، ونظم التعيين.