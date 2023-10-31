بنك التنمية الصيني يصرف تمويلاً بـ7 مليارات يوان لصالح «المركزي المصري»

أعلن بنك التنمية الصيني توقيع اتفاقية بقيمة 7 مليارات يوان صيني مع البنك المركزي المصري، مضيفًا أنه صرف كامل اتفاقية هذا التمويل.

أضاف بنك التنمية الصيني في بيان اليوم، أن الاتفاق جرى توقيعه خلال انعقاد منتدى قمة الحزام والطريق بالعاصمة الصينية “بكين” مؤخرًا.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعتبر إجراء ملموسا اتخذه البنك لتنفيذ نتائج التعاون في القمة، والمساعدة في تعزيز مشروعات التعاون المختلفة بين الصين وقارة أفريقيا.

وأكد البنك أن مصر تعتبر دولة مهمة في قارة أفريقيا و تشارك في مبادرة الحزام والطريق ، كما أنها عضوًا مهماً في مجموعة دول البريكس، مضيفًا أنه يولي أهمية كبيرة للتعاون المالي مع القاهرة.

وبنك التنمية الصيني هو بنك تنمية في جمهورية الصين الشعبية، يقوده وزير في مجلس الوزراء في مستوى حاكم، تحت الاختصاص المباشر لمجلس الدولة.

وباعتبار البنك الصيني واحدا من ثلاثة بنوك أساسية في بكين ، فهو مسؤول عن جمع الأموال لمشاريع البنية التحتية واسعة النطاق، بما في ذلك سد الممرات الثلاثة ومطار شانغهاي بودنغ الدولي.

وتأسس البنك بموجب قانون سياسة البنوك لعام 1994، ويوصف بأنه المحرك الذي يدير سياسات التنمية الاقتصادية للحكومة الصينية.