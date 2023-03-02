«بنك التنمية الصيني» يصدر سندات خضراء بقيمة مليارى دولار للمستثمرين العالميين

أصدر بنك التنمية الصيني،سندات خضراء بقيمة 15 مليار يوان (حوالي 2.16 مليار دولار أمريكي) للمستثمرين العالميين لدعم الحماية الإيكولوجية لنهر اليانجتسي،بحسب وكالة شينخوا.

وستستخدم الأموال التي سيتم جمعها من مبيعات السندات لتمويل مشاريع خضراء، مثل مشاريع النقل بالسكك الحديد في المناطق الحضرية، ومعالجة مياه الصرف الصحي ومشاريع شبكات الأنابيب، ومشاريع تحسين البيئة الريفية على طول نهر اليانجتسي.

وبعد الانتهاء من هذه المشاريع، سيتم خفض 25200 طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام، فضلاً عن توفير استخدام 12000 طن من الفحم القياسي.

وحتى الآن، أصدر البنك المذكور إجمالي 171 مليار يوان من السندات الخضراء.

من ناحية أخرى، ذكر ليو كون وزير المالية الصيني، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء أن الصين ستستمر في تعزيز سياساتها المالية النشطة، وحفز الاستهلاك والاستثمار ومساعدة الشركات بشكل أكبر على دعم تحقيق تنمية عالية الجودة هذا العام.

قال الوزير إنه في عام 2022، بلغت الدفعات المحولة من الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية 9.71 تريليون يوان (1.4 تريليون دولار أمريكي)،بزيادة 17.1 % على أساس سنوي، لتوفر دعما أقوى لمشروعات الضمان الاجتماعي على مستوى القاعدة الشعبية.

وقال شيوي هونغ تساي نائب وزير المالية،إن الوزارة ستطبق إستراتيجية توسيع الطلب المحلي بشكل كامل وتحفيز الاستهلاك لتعزيز الانتعاش والارتقاء بسوق الاستهلاك.

وذكر شيوي أن السندات الحكومية المحلية الخاصة مهمة لتوسيع الاستثمار الفعال واستقرار الاقتصاد،وتعهد بالحجم المناسب للسندات الخاصة للحفاظ على الاستثمار الحكومي المستقر هذا العام.

وبلغ إجمالي الضرائب المعفاة في الصين، علاوة على تخفيضات الضرائب والرسوم وتمديداتها، 4.2 تريليون يوان في عام 2022،ليخفض حصة إيرادات الضرائب في إجمالي الناتج المحلي من 17 % في عام 2018 إلى 13.8 % في عام 2022 .

وأشار تشو تشونغ مينغ نائب وزير المالية، إلى أن السياسات الداعمة للضرائب ستستمر في مساعدة الشركات على مواجهة الصعوبات واستقرار الاقتصاد هذا العام.