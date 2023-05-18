بنك التنمية الصناعية (IDB) يوقع عقد وكالة مصرفية مع شركة بيتابس مصر

تعاقد بنك التنمية الصناعية IDB مع شركة بيتابس مصر للحلول التكنولوجية الرقمية كمقدم خدمة ووكيل مصرفى عن البنك للعمل علي الوصول إلى عملاء جدد خارج نطاق شبكة فروع البنك التقليدية ولإتاحة ولتقديم خدمات ومنتجات البنك المختلفة لعملاء الشمول المالى.

تعزيز الشمول المالي

وقع العقد غادة البيلي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لبنك التنمية الصناعية وكريم اهاب، العضو المنتدب لشركة بيتابس مصر للحلول التكنولوجية وبحضور فرق العمل من الطرفين.

ويأتى توقيع هذا العقد في إطار مبادرة البنك المركزي المصرى لتعزيز الشمول المالي وانتهاج بنك التنمية الصناعية IDB خطة خلق بيئة مواتية لتعزيزه من خلال الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة وإتاحة المنتجات والخدمات المالية بجودة وتكلفه مناسبة تلبى احتياجات جميع العملاء.

وقالت غادة البيلى إن العقد الذي وقعه بنك التنمية الصناعية مع شركة بيتابس مصر كوكيل مصرفى يأتى فى ضوء تبنيهم مفهوم التطوير والابتكار والتحول الي الاقتصاد الرقمى وتسهيل دمج الأفراد والمؤسسات بالنظام المالي من خلال الوكلاء المصرفيين بشكل فعال وآمن وتكلفه مناسبة و الوصول إلى أكبر عدد من العملاء من خلال قنوات بديلة، مما ينعكس على رفع جودة الخدمة المقدمة وتخفيض التكلفة النهائية على العملاء.

وقد أعربت البيلى عن سعادتها بالتعاون مع شركة بيتابس مصر للحلول التكنولوجية والذى من شأنه تشجيع حلول الدفع الإلكترونية كاحد طرق تعزيز الشمول المالي.

وقال مينا وليم – مدير تطوير الأعمال بشركة بيتابس مصر فخور بهذه الشراكة مع بنك التنميه الصناعية و التي ستتيح باقه من المنتجات والخدمات الالكترونيه التي ستساعد في الوصول الي الشمول المالي و اتاحه وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة من خلال منصة سهلة وأمنة، علاوة على تعزيز المعاملات الرقمية للأفراد والشركات للوصول إلى عملائهم والتحرك نحو مجتمع غير نقدي في مصر.

وجدير بالذكر أن IDB يستعد لطرح حلول مصرفية رقمية كخدمة الإنترنت والموبايل البنكي لعملائه من الشركات والأفراد للاطلاع وتنفيذ معاملاتهم البنكية بسهولة ويسر وأيضا الاشتراك في خدمة المدفوعات اللحظية IPN.