بنك التنمية الصناعية يوقع بروتوكول تعاون مع محافظة بنى سويف

وقع بنك التنمية الصناعية بروتوكول تعاون اليوم الأحد مع محافظة بني سويف، بهدف دَعم الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصناعية فى محافظات الصعيد خاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وحضر توقيع البروتكول كل من محمد هانى جمال الدين غنيم – محافظ بنى سويف، وماجد فهمي – رئيس مجلس الإدارة والعضو المُنتدب لبنك التنمية الصناعية وبحضُور عدد كبير من القيادات التنفيذية بالمُحافظة وبالبنك .

وقال بنك التنمية الصناعية في بيان صادر عنه اليوم، إنه يتبنى دعم المشروعات الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحقيق النمو الاقتصادى للدولة ، وخلق فرص العمل ، وخلق جيل جديد من من المصنعين وتحفيز المستثمرين على اقامة مشروعات جديدة وتطوير المشروعات القائمة لتوفير المنتجات المحلية وتنمية الصادرات ومساندة التجديد والابتكار من خلال دعم رواد الأعمال ذوي الكفاءة والطموح والنشاط . توقيع بروتكول تعاون بين بنك التنمية الصناعية ومحافظة بني سويف

وأضاف البيان أن محافظات الصعيد تحتل أهمية قصوى فى الأجندة التنموية لمصر خلال السنوات الأربع المقبلة، حيث تولى القيادة السياسية اهتماماً خاصاً بمحافظات الصعيد باعتبارها البوابة الجديدة للارتقاء بمستوى التنمية على مستوى الجمهورية بما تضمه من ثروات وموارد يمكنها أن تكون قاطرة للتنمية وتدعم بالاقتصاد المصرى وتساهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى.

وتساهم محافظة بنى سويف في النشاط الصناعي من خلال صناعة الأسمنت والطوب الطفلى والنسيج كصناعات كبرى والسجاد والكليم اليدوي كصناعات صغرى. إضافة إلى منطقة للصناعات الخفيفة وأخرى للصناعات المتوسطة، ومجمع للصناعات الصغيرة ومدينة النباتات العطرية والطبية.

وأشار البيان إلى تتعدد فرص ومجالات الاستثمار بالمحافظة منها الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي والحيواني، استصلاح الأراضي، والصناعات القائمة على المواد المحجرية والتعدينية، والصناعات الهندسية والأنشطة الحرفية.

واستمراراً لمسيرة بنك التنمية الصناعية فى مجال دعم المشروعات ياتى توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة بنى سويف استكمالا إلى البروتوكولات التى قام البنك بتوقيعها مع المحافظات المختلفة لنفس الغرض ومنها

بروتوكول تعاون مع محافظة بورسعيد – جنوب الرسوة.

بروتوكول تعاون مع محافظة القاهرة – شق الثعبان .

بروتوكول تعاون مع محافظة المنيا.

توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز مدينة العاشر من الرمضان.

توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة المنوفية.

بالاضافة الى مبادرة الالف مصنع والتى اطلقها بنك التنمية الصناعية لدعم المشروعات .

من جانبه قال ماجد فهمي إن هذا البروتوكول جاء لدعم الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة وأجهزتها وخصوصاً البنك المركزي المصري بالصناعة خاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم رؤية واضحة تعزز الاهتمام بها من خلال توفير الدعم المطلوب للمشروعات بسعر عائد محفز وتبسيط الإجراءات وايضا تعزيز مبادرة الشمول المالى والعمل على استقطاب الشريحة غير الرسمية ودمجها بالقطاع الرسمي.

خلال توقيع بروتكول تعاون بين بنك التنمية الصناعية ومحافظة بني سويف

وتابع فهمي حديثة “إن البنك يضع من خلال هذا البروتوكول كافة إمكانياته التمويلية لتمويل المشروعات القائمة والجديدة والخدمات المصرفية الشاملة التي تتطلبها تلك المشروعات للتوسع في الإنتاج وتغطية احتياجات السوق من السلع”

واضاف فهمى أن البنك يولى أهمية خاصه للمشروعات التي تنتج سلعا يمكن أن تحل محل مثيلتها المستوردة توفيرا للنقد الأجنبي وكذا المشروعات التي يمكن أن تقوم بالتصدير للخارج ، وذلك من خلال تقديم التسهيلات على قوة مبادرات البنك المركزي وفقا للشروط والضوابط التي حددها البنك المركزي والبرامج الائتمانية الأخرى لدى البنك مثل الاتفاقيات مع جهاز المشروعات الصغيرة واتفاقية الالتزام البيئي….إلخ .

وأعرب محمد غنيم – محافظ بنى سويف عن سعادته بالتعاون مع بنك التنمية الصناعية لما له من خبره كبيرة في تلك المجالات وباعتباره أحد البنوك المملوكة للدولة والرائدة في التنمية الصناعية وأحد أذرع البنك المركزي لتنفيذ سياسته المتناغمة مع سياسة الدولة.

كما أوضح المحافظ أن هذا البروتوكول جاء من منطلق حرص المحافظة وتماشيًا مع توجه الدولة بالتيسير على المستثمرين وتطوير المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوفير الخدمات المناسبة للمواطنين .

كما أوضح حمدى عزام – نائب رئيس مجلس الادارة البنك أن البروتوكول لن يشمل فقط مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بل يشمل كذلك مجال التجزئة المصرفية والذى يعتبر البنك من رواد هذا المجال علاوة على المجال الصناعي وذلك ضمن مبادرة الرئيس السيسي ” حياة كريمة ” ولتحقيق أهدافها حيث يضع البنك خبراته وإمكانياته في هذا المجال من خلال ما تم إنجازه ببعض المحافظات منها الفيوم والبحيرة والاسكندرية من توصيل الغاز والمياه والكهرباء للمواطنين بأقل عائد ممكن وعلى فترات زمنية تصل الى سبع سنوات مما يجعل القسط بسيط يمكن ان يتحمله المواطن محدود الدخل .

واوضحت نجلاء محمد مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسى ان بنك التنمية الصناعية يحرص دائماً على الدخول في المبادرات الجديدة والفعالة والبروتوكولات مع جميع المحافظات و التي من شأنها دعم قطاع الصناعة و المشروعات بما ينعكس على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة ,بما ينعكس على رفاهية المجتمع

وياتى توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة بنى سويف من منطلق الحرص على التواجد بقوة بمحافظات الصعيد ولما تتمتع به المحافظة من مقومات اساسية تؤهلها لصناعة الاستثمارات فى شتى المجالات بالاضافة الى وجود 8 مناطق صناعية .