بنك التنمية الصناعية يوافق على زيادة رأسماله إلى 5 مليارات جنيه

عقدت الجمعية العامة غير العادية لـــبنك التنمية الصناعية IDB اجتماعا نهاية الأسبوع الماضي للموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من 2000 مليون جنيه مصرى (مليارى جنيه مصرى) إلى 5000 مليون جنيه مصرى ( خمسة مليارات جنيه مصرى ) .

وقال البنك في بيان له إن الغرض من ذلك هو التمهيد لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع حتى يتسنى لــIDB التوافق مع متطلبات قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 .

افتتحت الجمعية العامة غير العادية غادة البيلى رئيس مجلس الإدارة التنفيذى للبنك ، واستعرضت خلالها الموضوعات المطروحة على الجمعية والمحددة بجدول الأعمال والمتضمنةالموافقة علي زيادة رأس المال المرخص به من 2000 مليون جنيه مصرى (مليارى جنيه مصرى) إلى 5000 مليون جنيه مصرى ( خمسة مليارات جنيه مصرى ) ، والموافقة علي تعديل المادة ( 6 ) من النظام الأساسي للبنك بشأن زيادة رأس مال البنك المرخص به من مليارى جنيه إلى خمسة مليارات جنيه.