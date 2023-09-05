بنك التنمية الصناعية ينقل مقر فرع برج العرب لآخر مزود بأحدث التكنولوجيا

افتتحت غادة البيلى – رئيس مجلس الإدارة التنفيذى فرع بنك التنمية الصناعية IDB بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية بعد نقله إلى مقر جديد، وبحضور لفيف من قيادات البنك وعدد من الزملاء.



صُمم المقر الجديد وزود بجميع الإمكانيات وفقاً لأحدث النظم والمعايير، ليتواكب ذلك مع خطط البنك المركزي المصرى في تطوير عمل القطاع المصرفي.



استراتيجية بنك التنمية الصناعية

ومن جانبها أكدت غادة البيلى أن استراتيجية البنك تولي اهتماماً كبيراً بتحقيق التحول الرقمي وتعزيز آليات الشمول المالي من خلال تقديم خدمات مصرفية متنوعة تلاءم جميع شرائح العملاء وتمنحهم تجربة مصرفية متكاملة تلبي احتياجاتهم المختلفة وتمكنهم من إنجاز معاملاتهم المصرفية بسهولة و يسر.



المقر الجديد

وأوضحت البيلى أن مقر فرع برج العرب الجديد راعى تيسير حصول ذوي الهمم “فرسان التحدي” على الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها IDB ، حيث تم تزويده بمصعد كهربائي خارجي مجهز خصيصاً بعوامل الراحة والأمان لتسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية بيسر وبدون مشقة، إلى جانب شاشات ناطقة مترجمة بلغة الإشارة لعرض شروط وأحكام المنتجات والخدمات المصرفية لتعريف “فرسان التحدي” بالخدمات المصرفية التي يقدمها البنك، كما تم توفير ماكينة صراف آلي مجهزة بأرقام بارزة وفقاً لطريقة “برايل” لتشجيع ذوي الهمم على الاستفادة من الخدمات المصرفية.



وأضافت أن IDB قام بإعداد وتدريب كوادر مصرفية متميزة للتواصل الفعال مع عملائه من ” فرسان التحدى ” .



وأشارت إلي أن IDB يستعد للإنضمام لشبكة المدفوعات اللحظية من خلال تطبيق ” انستا باي ” والذي يأتي في إطار التزام البنك بالتوجيهات الوطنية لتعزيز عملية التحول الرقمي والشمول المالي.



الجدير بالذكر أن بنك التنمية الصناعية IDB أضاف إلى شبكة فروعه عدد خمسة فروع جديدة بالقاهرة الجديدة وستانلى بالإسكندرية والسويس وبنى سويف والمنصورة خلال السبعة عشر شهرا السابقة، فضلا عن قيامه بتطوير وتحديث فرع طنطا وأخيراً فرع برح العرب الذى تم نقله إلى مقر آخر جديد.