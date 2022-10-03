بنك التنمية الصناعية ينضم إلى تحالف مصرفي لتمويل «السويدي إليكتريك» بـ 300 مليون جنيه

شارك بنك التنمية الصناعية IDB برئاسة غادة البيلي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في التحالف المصرفي لتمويل مجموعة السويدى إلكتريك، ضمن سبعة بنوك بحصة تقدر بـ 300 مليون جنيه مصري.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة وتوجيهات البنك المركزي المصري لدعم القطاع الصناعي لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادى.

2 مليار جنيه

ويهدف القرض المشترك الذي تبلغ قيمته 2 مليار جنيه مصري إلى تمويل نشاط الشركات التابعة لمجموعة السويدى إليكتريك؛ من خلال تمويل متطلبات رأس المال العامل اللازم لتنفيذ عقود التوريدات المسندة من عملاء الشركة.

ويتميز هذا التمويل بكونه من ضمن من مبادرة الصناعة بنسبة عائد 8% سنويًا.

خدمات بنك التنمية الصناعية

يذكر أن «التنمية الصناعية» يواصل دوره في دعم قطاع الشركات الكبرى في مصر؛ من خلال تقديم خدمات وحلول تمويل متعددة الأغراض تلبي احتياجات هذا القطاع، وذلك تأكيدًا لاستراتيجيته في تحقيق التنمية الاقتصادية والتمويل المستدام.