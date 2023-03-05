«بنك التنمية الصناعية» يفتتح فرع طنطا بعد تطويره

افتتح بنك التنمية الصناعية فرع طنطا عقب الانتهاء من أعمال التطوير؛ وذلك في إطار الاستراتيجية التي يتبعها البنك لتحديث وتطوير شبكة فروعه بمختلف أنحاء الجمهورية.

وافتتحت غادة البيلي رئيس مجلس الإدارة،فرع البنك بمدينة طنطا بعد انتهاء أعمال التطوير والتحديث،وبحضور العديد من رؤساء القطاعات المختلفة في البنك.

قالت غادة البيلي إنه تم تجهيز الفرع وتأثيثه بالشكل الذي يجمع بين حداثة التصميم والمستوى المتميز من الخدمة المصرفية ليليق بمكانته، موضحة أن التطوير لا يتمثل فقط في تحديث وتجديد المقر،ولكن يمتد لإتاحة تسهيلات جديدة لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة ،كما تم تخصيص منطقة لخدمة كبار العملاء (IDB Elegance) لتوفير الوقت الذي يقضيه العميل في البنك لإنجاز أعماله.



استراتيجية بنك التنمية الصناعية

وأشارت البيلي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية إلى أن إعادة افتتاح فرع طنطا بعد تطويره يأتي ضمن الاستراتيجية التي يتبعها IDB لتحديث شبكة فروعه في كافة أرجاء الجمهورية، والتي يحرص

فيها على إتاحة كافة الخدمات المصرفية الجديدة، خاصة التي تعتمد على التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة؛ بما يسهم في توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك بمختلف فئاتهم ،من أجل ترسيخ مبدأ الشمول المالي الذي تتبناه الدولة ويعمل عليه البنك المركزي المصري.